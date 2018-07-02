Аксенов об "украинском" Крымском мосте в Google Maps: Похоже на стадию лечения шизофрении

Сервис Google Maps Крымский мост подписали на двух языках - украинском и русском. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал эту ситуацию смешной и сравнил с промежуточной стадией лечения от шизофрении.

Напомним, пользователи социальных сетей обратили внимание, что со стороны Тамани Крымский мост подписан на русском, а ближе к самому полуострову надпись выглядит как "Кримський Мiст".

- Смешная ситуация. Похоже на промежуточную стадию лечения шизофрении: позитивная динамика уже есть, пациент признал существование моста, но пока еще продолжает считать Крым украинским. Будем лечить дальше, - подметил Сергей Аксенов.

Он предположил, что таким странным образом американская компания пытается «совместить реальность с «генеральной линией партии».

- Если это так, то остается им только посочувствовать – сложно, наверное, стоять враскорячку между двумя российскими берегами, - заключил глава республики.

Крымский мост у российского берега подписан на русском языке, а уже чуть дальше - на украинском

В свою очередь крымский политолог Владимир Джаралла считает, что Google с помощью такого хода пытается избежать скандала, ведь Украина в последнее время часто выступает с официальными протестами по поводу обозначения Крыма на различных картах.

- Компания обозначила мост и на украинском, и на русском языке, чтобы угодить обеим сторонам (России и Украине. – Авт.). Более того, по Конституции в Крыму русский и украинский языки являются государственными, так что это совпадает с местным законодательством, - рассказал КП-Крым политолог.

По его мнению, варианты названия Крымского моста не так принципиальны, главное - что Крымский мост существует, и крупнейшие сервисы вынуждены с этим смириться.

Напомним, торжественная церемония открытия Крымского моста прошла 15 мая 2018 года, а на следующий день 16 мая по транспортному переходу поехали первые машины.

За июнь по транспортному переходу промчались около 460 тысяч машин.

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