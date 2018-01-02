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Аксенов: необходимо признать украинский нацизм преступным

02 января 2018, 13:54  •  164 • В России

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что необходимо добиваться признания идеологии украинского нацизма преступной на международной арене. Он высказал такое мнение, комментируя факельное шествие в Киеве в честь годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

По его словам, киевский режим прилагает все больше усилий «для увековечения памяти палача и убийцы, виновного в геноциде сотен тысяч мирных людей - евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, людей других национальностей».

- Как рапортуют представители украинской власти, имя Бандеры присвоено более чем трем десяткам улиц, парков, скверов во многих городах. Эта власть в очередной раз показывает всему миру, что украинский нацизм является неотъемлемой частью государственной идеологии Украины. Бабий Яр, Волынская резня, Хатынь, Одесса, Донбасс – это звенья одной цепи, - отметил Сегей Аксенов.

Он добавил, что в этом трагическом перечне мог быть и Крым, если бы полуостров не стал в 2014 году частью Российской Федерации.

- Считаю, что необходимо добиваться признания идеологии украинского нацизма преступной на международном уровне. Оснований для этого более чем достаточно. Напомню, что парламент Польши признал Волынскую резню геноцидом, совершенным украинскими националистами против поляков. Следственный комитет России, а также правоохранительные органы ДНР и ЛНР постоянно документируют материалы о военных преступлениях украинских карателей на Донбассе, - подчеркнул глава республики.

Сергей Аксенов напомнил, что Генассамблея ООН регулярно принимает резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Эту резолюцию поддерживает подавляющее большинство стран-членов ООН. Против голосуют Украина и США.

- Полностью поддерживаю предложение о проведении в Крыму международной конференции, посвященной преступлениям украинского нацизма с приглашением представителей республик Донбасса, Белоруссии, Израиля, Польши, а также украинских антифашистов. Это предложение недавно высказал председатель Госсовета РК Владимир Константинов. Стратегия народной дипломатии уже доказала свою эффективность, - заключил председатель правительства РК.

Напомним, вчера на факельное шествие в честь 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры в Киеве вышли несколько тысяч человек.

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