Аксенов назвал водную блокаду Крыма актом терроризма

Организацию водной блокады Крыма можно сравнить с террористическим актом и попыткой геноцида. Такое заявление в понедельник, 22 марта, сделал глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, авторы подобной идеи будут привлечены к ответственности.

«Водная блокада — это акт государственного терроризма, попытка геноцида населения полуострова. Уверен, что организаторы и вдохновители этого теракта не уйдут от ответственности», — отметил Аксенов в ходе совещания о ситуации на полуострове. Фрагменты видеозаписи опубликованы на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Публикация приурочена ко Всемирному дню водных ресурсов, который отмечается по решению Генассамблеи ООН с 1993 года.

Тем не менее, как подчеркнул Аксенов, организация и правозащитники предпочитают игнорировать действия «преступной» киевской власти.

18 марта в Севастополе был официально запущен водозабор на реке Бельбек. Старт работе объекта дали во время телемоста с президентом РФ Владимиром Путиным.

В тот же день зампред правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что в Крыму и Севастополе был ликвидирован острый дефицит воды. Он также отметил, что власти к 2024 году планируют увеличить подачу воды в Крым в два раза.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова добавила, что водоснабжение Крыма будет обеспечено, несмотря на «козни киевского режима». По ее словам, до конца года завершится строительство Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов. В следующем, 2022 году планируется запустить две опреснительные установки. Их проектирование уже ведется.

15 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит Крыму и Севастополю в совокупности более 3 млрд рублей на решение проблем с водоснабжением полуострова. Он уточнил, что данные средства будут направлены на поиск новых месторождений.

После воссоединения в 2014 году Крыма с Россией по итогам референдума подача воды по идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу в республику была полностью прекращена Украиной в одностороннем порядке.

Российское правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. Президент России Владимир Путин отмечал, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.