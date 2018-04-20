Аксенов назвал неадекватными планы Киева лишить крымчан гражданства Украины

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ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал неадекватной инициативу властей Украины лишить гражданства этой страны жителей республики, получивших российские паспорта после воссоединения полуострова с РФ.

"Решения неадекватные принимаются руководством Украины, я их комментировать не хочу… Это их право, кого лишить гражданства", - сказал он на встрече с иностранными журналистами в рамках Ялтинского международного экономического форума, отвечая на вопрос журналиста из Болгарии. "Мы знаем, что в Крыму живут сегодня граждане РФ, гражданам РФ достаточно одного российского паспорта", - добавил политик.

Вместе с тем Аксенов признал, что такое решение создаст ряд проблем для жителей полуострова.

"Понятно, что у нас много родственников на Украине, у кого-то там есть имущество. Мы никогда не настаивали на том, чтобы украинские паспорта изымались, кроме чиновников, работников правоохранительных структур, судебной системы и так далее. В отношении остальных крымчан такое решение не принималось и не собирается приниматься… Многие ездят [на Украину],… не хотим, чтобы их жизнь в этой части усложнилась", - сказал Аксенов, добавив, что проработает этот вопрос с МИД РФ.

После воссоединения Крыма с РФ в 2014 году абсолютное большинство жителей полуострова получили российское гражданство, при этом сохранив украинские паспорта. Сдать их были обязаны лишь чиновники и силовики.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко предложил дополнить закон "О гражданстве Украины" положением, которое позволит лишать украинского гражданства крымчан, получивших паспорт РФ.

Законопроект Порошенко совпал по времени с ситуацией вокруг крымского экипажа задержанного 25 марта судна "Норд" в Азовском море, которое шло под российским флагом. Украинская сторона отказала морякам в выезде из страны по имеющимся у них российским паспортам, так как считает жителей Крыма гражданами Украины. Двум морякам 19 апреля все-таки удалось вылететь в Минск, откуда через Москву они прибыли в Симферополь. Оставшихся семерых моряков не пропустила украинская погранслужба, которая сочла их выезд неправомерным и обвинила российских дипломатов и адвокатов в "обмане".

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема - "Будущее мира. Будущее России". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.

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