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Аксенов назвал «мелкой пакостью» решение Киева об аресте самолетов РФ

18 ноября 2020, 05:35  •  186 • Политика
Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал решение Украины наложить арест на российские самолеты из-за полетов на полуостров «мелкой пакостью». На эту тему он высказался во вторник, 17 ноября.
«Никакого влияния на полеты наших авиакомпаний на полуостров это не окажет», — цитирует Аксенова «РИА Новости».
Глава полуострова отметил, что самолеты РФ продолжат летать в Крым, несмотря на «заклинания украинских «шаманов».
Решение украинской стороны также прокомментировал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Он считает, что заявления об аресте российских самолетов — это всего лишь «отчет о проделанной работе».
Депутат подчеркнул, что аэропорт в Симферополе продолжает работать, а также не иссякает поток туристов на полуостров.
Ранее во вторник стало известно, что прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополь, которая входит в структуру Генпрокуратуры Украины, наложила арест на 44 российских самолета из-за полетов на полуостров. Там считают, что с марта 2014 года Киев закрыл воздушное пространство над Крымом из-за невозможности обеспечивать и следить за безопасностью полетов при организации воздушного движения. Официально была прекращена работа всех аэропортов на территории Крыма.
Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей полуострова высказались за воссоединение. Киев отказывается признавать итоги голосования и строит планы по возвращению региона.

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