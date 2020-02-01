Аксенов назвал глупостью действия чиновниц в Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что в действиях чиновников, ставших участниками скандала, связанного с поздравлением блокадников в Керчи, не было злого умысла. Этот поступок был продиктован глупостью. Об этом он 31 января написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Отлично понимаю, что в действиях должностных лиц, решивших поздравить блокадников, не было злого умысла. Это была глупость. А за такую глупость увольняют. Все необходимые управленческие решения приняты, поэтому считаю, что эта тема должна быть закрыта и снята с повестки дня. Не надо в год 75-летия Победы нагнетать страсти из-за ошибки, допущенной конкретными людьми», — говорится в посте.

Аксенов также раскритиковал действия чиновниц, которые зашли в квартиру к блокадникам в обуви и верхней одежде.

«В нашей традиции, заходя в любой дом, разуваться и снимать верхнюю одежду. Это проявление уважения к хозяевам», — написал он, отметив, что представители власти должны всегда помнить о своей повышенной ответственности перед обществом.

27 января, как сообщает «Газета.ру», керченские чиновницы посетили 11 местных жителей, переживших блокаду Ленинграда. Они вручили ветеранам почетные медали и подарили по батону белого хлеба, назвав его «символическим». Зампредседателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук сказал, что чиновницы унизили ветеранов этой акцией. Он отметил, что к блокадникам требуется особое отношение.

Аксенов, в свою очередь, написал на своей странице «ВКонтакте», что это «дикая история». По его словам, батоны в качестве подарка выглядят как издевательство и унижение по отношению к пережившим это время и просто к пожилым людям.

30 января глава Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявление об отставке. На следующий день Хужина отозвала свое заявление об отставке, заявив, что «поддалась сиюминутной женской слабости». Однако после этого она написала повторное заявление об отставке, заявив, что выполнит любое решение главы Крыма.