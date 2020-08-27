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Аксенов назвал фантазией идею Зеленского о дискуссионной площадке по Крыму

27 августа 2020, 02:40  •  66 • Политика
Идея президента Украины Владимира Зеленского о создании дискуссионной площадки, на которой обсуждался бы вопрос принадлежности Крыма, является не более чем фантазией. Об этом 26 августа заявил журналистам глава региона Сергей Аксенов.
«Президент РФ сказал, что тема Крыма закрыта раз и навсегда. Всё. Крым навсегда российский. <…> Какие площадки? <…> Мало ли фантазий, завтра еще площадку какую-то найдут. Пусть у себя и обсуждают там», — передает его слова ТАСС.
Ранее, 25 августа, Зеленский в интервью телеканалу Euronews, признал отсутствие эффективной международной площадки для обсуждения вопроса принадлежности Крыма, но заявил о намерениях вернуть полуостров.
20 августа Аксенов заявил, что словосочетание «возвращение Крыма», используемое украинскими политиками, нужно внести в политический словарь как синоним выражения «мартышкин труд».
Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей полуострова высказались за воссоединение. Киев отказывается признавать итоги голосования и строит планы по «возвращению» региона.

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