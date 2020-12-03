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Аксенов назвал демагогией заявление НАТО о военной мощи России в Крыму
03 декабря 2020, 14:05 • 108 • Политика
Глава Крыма Сергей Аксенов 3 декабря назвал демагогическим приемом заявление НАТО по наращиванию Россией военной мощи в Крымском регионе.
«Главная цель подобных заявлений — оправдать наращивание присутствия сил альянса в регионе Черного моря. Это обычный демагогический прием — валить с больной головы на здоровую», — написал Аксенов на своей странице в «ВКонтакте».
Он отметил, что мощь группировки ВС России в Крыму соответствует существующим угрозам и является достаточной для надежного обеспечения безопасности жителей региона.
Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму и все активнее развертывает силы в регионе Черного моря. Он пообещал, что альянс ответит на такие действия.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин полагает, что заявление Столтенберга связано с необходимостью обосновать увеличение затрат на оборону.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков добавил, что НАТО придумывает обвинения России, чтобы прикрыть свое наращивание сил в Черном море, пишет «Газета.ру».
Кроме того, 2 декабря из доклада о реформировании альянса стало известно, что в НАТО считают Российскую Федерацию главной военной угрозой своей безопасности как минимум до 2030 года.
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