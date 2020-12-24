Аксенов назвал бредом слова украинских политиков о возвращении Крыма

Заявления политиков Украины, мечтающих якобы вернуть Крым, являются бредом. Об этом Сергей Аксенов заявил в ходе итоговой пресс-конференции, проходящей в четверг в Симферополе.

«Вернуть Крым Украине не поможет уже никто и ничто. Крым российский, это уже навсегда. Он был российский всегда. Понятно, что если кто-то из руководителей принял такое решении управленческое, тогда это не рассматривалось как отделение от государства или вообще выход из-под контроля. Это была братская республика, и мы вообще в рамках одной страны жили. Но справедливость восторжествовала в 2014 году по решению президента и воле крымчан. Поэтому пусть не тратят время — ничто не поможет вернуть, это уже навсегда», — подчеркнул глава республики.

Также Аксенов отметил, что у тех, кто читает украинскую прессу, появляется агрессия. Поэтому он посоветовал не читать СМИ Украины «особенно перед едой». Ранее во время пресс-конференции Аксенов заявил, что в Крыму начнут восстанавливать морской транспорт и сообщение.