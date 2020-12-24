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Аксенов назвал бредом слова украинских политиков о возвращении Крыма
24 декабря 2020, 23:25 • 71 • Украина
Заявления политиков Украины, мечтающих якобы вернуть Крым, являются бредом. Об этом Сергей Аксенов заявил в ходе итоговой пресс-конференции, проходящей в четверг в Симферополе.
Также Аксенов отметил, что у тех, кто читает украинскую прессу, появляется агрессия. Поэтому он посоветовал не читать СМИ Украины «особенно перед едой». Ранее во время пресс-конференции Аксенов заявил, что в Крыму начнут восстанавливать морской транспорт и сообщение.
Автор: Сергей Петров
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