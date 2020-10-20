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Аксенов назначил нового министра транспорта Крыма

20 октября 2020, 15:45  •  68 • Политика
Глава Крыма Сергей Аксенов назначил Евгения Исакова новым министром транспорта республики. Соответствующий указ опубликован на портале правительства региона во вторник, 20 октября.
«Назначить Евгения Александровича Исакова на государственную должность Республики Крым — министра транспорта Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», — отмечается в документе.
Ранее Исаков работал начальником департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя. После назначения 10 февраля 2020 года нового директора дептранса стал его заместителем, отмечает портал «Крым 24».
Аксенов в ходе совещания по строительной отрасли Крыма 1 октября уволил министра транспорта Сергея Карпова. До назначения Исакова работу ведомства контролировала вице-премьер Евгения Кабанова, которая курирует сферу транспорта.
Глава Крыма говорил, что сожалеет о том, что служба автомобильных дорог региона должным образом не организовала работу подрядчиков, не выполняются некоторые регламенты.
Карпов был седьмым министром транспорта в Крыму с момента вхождения полуострова в состав России.

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