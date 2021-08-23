Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Брошенные Украиной бойцы в Афганистане назвались русскими
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
Поляк в прямом эфире устроил перепалку с Делягиным: "Сказал фантастическую ...
Брошенных в Афганистане и назвавшихся русскими украинцев разоблачили. Есть 7 док...
Главная / Политика

Аксенов нашел способ пустить воду по Северо-Крымскому каналу

23 августа 2021, 17:20  •  445 • Политика
Сергей Аксенов. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава республики увидел выход в соседних регионах
Вода Азовского моря, которая в настоящее время остается предметом изучения специалистов в рамках решения проблем с мелиорацией Крыма, может быть использована для местной почвы. Такое заявление сделал глава республики Сергей Аксенов.
Госслужащий сообщил, что, на его взгляд, приведенный способ теоретически возможно воплотить в жизнь, если пустить воду по Северо-Крымскому каналу для последующей мелиорации региона.
Аксенов объяснил, что специалисты занимаются изучением качества воды, наличием в ней твердых частиц и химических элементов в целом. 
"В Северо-Крымский канал мы могли ее подать обратным током к Джанкою. Перепад высот таков, что нет необходимости ни в насосах, ни в чем. Вопрос был бы снят", – высказался чиновник.
В ближайшее трехлетие, отметил Аксенов, в Крыму будет завершена модернизация тринадцати канализационно-очистных станций на побережной линии.
Кабмин принял решение о выделении 370 миллионов рублей на поиск пресных запасов под морскими водами для решения проблемы с дефицитом воды в Крыму. Осуществлением работ занимаются специалисты Росгеологии. Пробная партия добыта со стометровой глубины, до конца сентября эксперты должны извлечь еще ряд партий из нескольких скважин.
Ранее власти Крыма заявили о намерении подать в отношении украинской администрации ряд судебных исков в связи с организацией водной блокады полуострова, а также иных мер в ограничении доступов к энергетике и продовольствию. Первые иски должны подать уже осенью этого года. Истец сформировал свои требования к ответчику.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





445
Источник
Похожие новости
23 августа 2021, 07:15
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и для министра
23 августа 2021, 01:45
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
23 августа 2021, 09:05
Лавров выставил требование Украине по транзиту русского газа после 2024 года
23 августа 2021, 01:45
Зеленский привёл в действие новые санкции против России
23 августа 2021, 10:55
Пренебрежение властей Украины к Меркель возмутило немцев
23 августа 2021, 01:45
Захарова объяснила отсутствие флага ЕС на пресс-конференции Зеленского и Меркель
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 августа 2021, 07:15
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и для ми...
23 августа 2021, 01:45
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
23 августа 2021, 09:05
Лавров выставил требование Украине по транзиту русского газа после 2024 года
23 августа 2021, 08:10
Украина удивит мир: экономический рывок неизбежен до конца года
23 августа 2021, 01:45
Зеленский привёл в действие новые санкции против России
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 августа 2021, 02:15
МИД России написал о тайном пассажире самолёта Навального: Берлин скрывает
20 августа 2021, 07:35
«На псячей мове не общаюсь»: Украинский чемпион негативно высказался об украинском языке
19 августа 2021, 02:15
Военные США в замешательстве из-за "Буревестника"
23 августа 2021, 01:45
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
21 августа 2021, 09:25
"Русские великаны-обжоры обгоняют!": Американские генералы кричат и плачут
18 августа 2021, 08:50
Америка потребовала от Афганистана ценности. Мы на очереди
22 августа 2021, 02:50
Матвиенко перешла на личное, обсуждая флаг России: "Какое государство вы теперь представляете?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.