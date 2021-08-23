Аксенов нашел способ пустить воду по Северо-Крымскому каналу

Сергей Аксенов. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Глава республики увидел выход в соседних регионах

Вода Азовского моря, которая в настоящее время остается предметом изучения специалистов в рамках решения проблем с мелиорацией Крыма, может быть использована для местной почвы. Такое заявление сделал глава республики Сергей Аксенов.

Госслужащий сообщил, что, на его взгляд, приведенный способ теоретически возможно воплотить в жизнь, если пустить воду по Северо-Крымскому каналу для последующей мелиорации региона.

Аксенов объяснил, что специалисты занимаются изучением качества воды, наличием в ней твердых частиц и химических элементов в целом.

"В Северо-Крымский канал мы могли ее подать обратным током к Джанкою. Перепад высот таков, что нет необходимости ни в насосах, ни в чем. Вопрос был бы снят", – высказался чиновник.

В ближайшее трехлетие, отметил Аксенов, в Крыму будет завершена модернизация тринадцати канализационно-очистных станций на побережной линии.

Кабмин принял решение о выделении 370 миллионов рублей на поиск пресных запасов под морскими водами для решения проблемы с дефицитом воды в Крыму. Осуществлением работ занимаются специалисты Росгеологии. Пробная партия добыта со стометровой глубины, до конца сентября эксперты должны извлечь еще ряд партий из нескольких скважин.

Ранее власти Крыма заявили о намерении подать в отношении украинской администрации ряд судебных исков в связи с организацией водной блокады полуострова, а также иных мер в ограничении доступов к энергетике и продовольствию. Первые иски должны подать уже осенью этого года. Истец сформировал свои требования к ответчику.