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Аксенов дал совет властям Украины на фоне водной блокады Крыма

24 декабря 2020, 13:20  •  77 • Политика
Глава Крыма Сергей Аксенов 24 декабря оценил ситуацию с дефицитом воды на полуострове и посоветовал украинским властям заняться улучшением дел в своей стране.
Он отметил, что Киев напрасно радуется проблемам с водой в Крыму, потому что с этими сложностями справятся, как преодолели трудности в транспортной, продовольственной, энергетической и дипломатической сферах.
«Я согласен, у нас много проблем. Но посмотрите, как изменился Крым. Сравните нынешний Крым с тем, каким он был весной 2014 года. За шесть с половиной лет на полуострове было сделано больше, чем за предыдущие 23 года, на протяжении которых Крым входил в состав независимой Украины. Я вам даже больше скажу. За шесть с половиной лет в российском Крыму было сделано больше, чем во всей Украине за почти 30 лет ее независимости», — сказал Аксенов в интервью «Парламентской газете».
Он отметил, что, по результатам исследований, на полуострове достаточно подземных запасов пресной воды, в том числе под Азовским морем. Кроме того, по его словам, прорабатывается запуск новых водозаборов и разведка дополнительных источников подземных вод.
Аксенов добавил, что на решение проблемы водообеспечения полуострова из федерального бюджета уже выделено около 50 млрд рублей.
Министр обороны России Сергей Шойгу 21 декабря сообщил, что объем подачи воды в Крыму увеличится с 1 марта 2021 года на 50 тыс. куб м.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что запасов пресной воды в Крыму достаточно. Глава государства указал на наличие плана по восстановлению водоснабжения в республике и выделение средств на решение проблемы.
В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников.

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