«Аккуратно выясним сумму»: чиновники рассказали, почему не оплатили расходы семье погибшей от укола формалина девушки

Родственники 28-летней Екатерины Федяевой, погибшей от введённого ей по ошибке формалина, сами оплатили все расходы на транспортировку тела и погребение. Ульяновские чиновники не выделили семье денег, поскольку у них не нашлось подтверждающей информации: как рассказал RT глава местного Минздрава, семья Федяевой не предоставила чеки. Однако власти обещают перевести родственникам всю необходимую сумму. Тем временем губернатор Ульяновской области Сергей Морозов уволил заместителя министра здравоохранения региона Андрея Баранова, который курирует в правительстве вопросы социальной защиты. Новые подробности истории о врачебной ошибке — в материале RT.

В Ульяновске продолжается скандал вокруг истории чудовищной врачебной ошибки: 28-летняя Екатерина Федяева умерла после того, как врачи вместо физраствора ввели пациентке формалин. Пока проводится расследование инцидента, глава региона Сергей Морозов жёстко раскритиковал замминистра здравоохранения Ульяновской области Андрея Баранова, который отвечает в регионе за социальную защиту населения, и поставил вопрос о его увольнении.

Как сообщил RT помощник губернатора Тимофей Гончарук, через несколько часов после этого совещания Баранов был уволен.

Валентина Федяева, свекровь погибшей девушки, рассказала RT, что все расходы семья оплатила самостоятельно.

«Мы с мужем перед похоронами заказывали кафе, покупали продукты к поминкам на свои деньги. Никаких звонков с предложением помочь ни от кого не было, — рассказывает Валентина. — Галине Станиславовне позвонил министр, она с ним разговаривать не смогла. Разговаривал Игорь (супруг погибшей. — RT). Министр ему сказал: «Мы вам всё оплатим». Потом Галине Станиславовне позвонили из соцзащиты и спросили: «Сколько вам надо денег?» Она им ответила: «Сколько пришлёте, столько и будет». Ничего спрашивать у них не стала. Мы сами всё осилим. Материальная сторона нас не волнует. Мы, конечно, не богачи, но это мы сможем осилить. А как жить без Кати — не знаем».

«Не могут предоставить чеки»

В разговоре с RT министр здравоохранения Ульяновской области Рашид Абдуллов объяснил, что семье погибшей Екатерины Федяевой не была оперативно оказана финансовая помощь, потому что её родственники не предоставили чеки, подтверждающие расходы на транспортировку и погребение.

— Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов распорядился оказать финансовую помощь семье погибшей Екатерины Федяевой. Кто был ответственным за исполнение поручения?

— Вопрос оказания помощи семье курировал лично заместитель министра здравоохранения по социальным вопросам Ульяновской области Андрей Баранов. Он общался с родителями девушки. После трагического ухода Кати я и Андрей Анатольевич были на похоронах.

— Родственники Екатерины Федяевой рассказали, что транспортировка тела девушки из Москвы и похороны — всё было оплачено из личных средств. Почему помощь семье не была оказана своевременно?

— С момента нахождения Кати Федяевой в Москве мы были в контакте с мамой, общались с её мужем. Было чётко оговорено, что мы окажем полную финансовую и психологическую поддержку семье в любом случае, но нам необходимо понимать, о какой сумме идёт речь. Мы созванивались после похорон с семьёй.

Мама Кати рассказала, что оплату производили родственники, друзья, поэтому они не могут предоставить чеки.

Но я подчеркну, что мы закроем полностью весь объём, просто аккуратно выясним сумму. Речь, вероятно, идёт о сумме в 100—300 тыс. Но в любом случае поручение губернатора будет выполнено. Для нас это является приоритетом.

Екатерина Федяева

vk.com

— По словам свекрови девушки Валентины Федяевой, из соцзащиты позвонили и спросили: «Сколько вам нужно денег?» Это стандартная практика, когда из соцзащиты звонят и задают такие вопросы людям, у которых горе?

— Специалистам из соцзащиты будет сделано замечание. Нужно было более тактично общаться с семьёй. Но с другой стороны, это государственные деньги, информация о тратах будет запрашиваться и проверяться, поэтому требуется предоставить хоть какие-то отчётные документы. Поймите правильно.

— Можно ли было помочь семье как-то иначе, например, выделить им какую-то определённую сумму без просьб предоставить чеки?

— В рамках положения о выплате материальной помощи поддержка оказывается один раз в год. Мы будем обязаны объяснить, на какую сумму семье была предоставлена помощь и какими расходами она обусловлена. Поэтому мы позвонили и попросили предоставить информацию о финансовой нагрузке. Мама Екатерины нам ответила: «Сколько положено, столько и дайте».

Допустим, мы бы предоставили средства, а оказалось бы, что не полностью компенсировали затраты. Я понимаю, что у людей трагедия, но хотя бы общее понимание суммы нам необходимо. Мы сейчас аккуратно отрабатываем этот вопрос.

— Сейчас после похорон родственникам оказывается какая-то поддержка по линии соцзащиты?

— За семьёй закреплены психологи и врачи, которые их поддерживают.

— Вам известно, как продвигается расследование этой истории? Появились ли уже фигуранты в деле?

— Мы предоставили весь пакет документов для прокуратуры, ничего не скрываем. Есть понимание, в чём основная вина медицинских сотрудников оперирующей бригады. В первые же дни, когда произошла трагедия, нами была создана комиссия, которая прозрачно и жёстко отработала эту историю, выявила основные проблемы. Со своей стороны мы сделали всё, что могли.

Чем грозят американские санкции для российских компаний сейчас и через 10 лет По статье с записью в трудовой книжке уволена вся операционная бригада, заведующая гинекологическим отделением, операционные сёстры, главный врач, главная медсестра Центральной клинической медико-санитарной части им. Егорова (ЦК МСЧ).

Мы со своей стороны максимально готовы к сотрудничеству со следствием.

— В семье рассказали, что не могут найти адвоката. Может ли правительство посодействовать в этом вопросе?

— Мы готовы помочь с юридической помощью, просто пока такой информации от семьи к нам не поступало. Мы на связи, сегодня общались с мамой Екатерины. Готовы поддержать их во всех вопросах.

© Игорь Онучин / РИА Новости

Смекта вместо реанимации

15 марта Екатерине Федяевой была сделана плановая лапароскопическая операция по удалению кисты на яичнике в Центральной клинической медико-санитарной части им. Егорова (ЦК МСЧ). Операцию проводила экс-заведующая гинекологическим отделением больницы Валентина Родионова. Во время хирургического вмешательства пациентке в брюшную полость по ошибке вместо физраствора был введён формалин — медперсонал не прочитал название на флаконе.

Несмотря на то, что девушке фактически был введён в организм яд, ей сделали промывание и перевели в общую палату.

Под действием формалина у Екатерины поднялась температура, упало давление и начались сильные боли в животе. Её мать Галина Барышникова просила медперсонал помочь дочери, но, по её словам, получила лишь пакетик смекты.

Врачи сообщили родственникам Екатерины о допущенной ошибке лишь через сутки, когда она уже находилась в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Было принято решение о транспортировке девушки в областную реанимацию в Ульяновске, а затем 19 марта её доставили спецрейсом Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Москву в Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна.

Врачи констатировали у пациентки полиорганную недостаточность, фактически несовместимую с жизнью.

Специалистам центра удалось привести Екатерину в сознание и отключить от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Однако отравление формалином было критичным, и 5 апреля в полдень девушка умерла.

6 апреля Следственный комитет по Ульяновской области переквалифицировал уголовное дело, возбуждённое по факту причинения вреда здоровью при оказании медицинской помощи (ч. 2 ст. 118 УК РФ) на причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).