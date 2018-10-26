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«Аккаунт-то фейковый!»: Соведущий Шейнина рассекретил Twitter оппозиционера Амнуэля

26 октября 2018, 16:09  •  154 • Политика
Соведущий Артема Шейнина Анатолий Кузичев прокомментировал твит оппозиционера Григория Амнуэля, напомнив, что у того просто нет аккаунта в Twitter.
Лишь на седьмом десятке комментариев в Twitter оппозиционера Григория Амнуэля под его постом про якобы совершенный ему ночной звонок от телеведущего Артема Шейнина, кто-то поинтересовался: «А не фейковая ли эта страница?». Сомнения развеял соведущий Шейнина Анатолий Кузичев, который уже у себя на странице в Twitter рассекретил аккаунт либерала.
«На всякий случай хочу сообщить, что у Амнуэля твиттер-аккаунта нет», - пояснил журналист.
Напомним, ранее в соцсети под ником Григория Амнуэля было написано, что ему, мол, ночью якобы звонил пьяный Шейнин с угрозами.
Пост вызвал настоящую травлю оппозиционера в Сети, собрав множество едких высказываний.
Сегодня ночью звонил пьяный Шейнин. Угрожал, что выкинет с ТВ, сделает нерукопожатным, в конце заявил, что набьет морду. Я ему назначил встречу в Риме, там где украинский десантник в него плюнул. В ответ он бросил трубку. Сегодня напишу в полицию заявление.
— Григорий Амнуэль (@liberast1957) 26 октября 2018 г.
На всякий случай хочу сообщить, что у Амнуэля твиттер-аккаунта нет
— Анатолий Кузичев (@aakuzichev) 26 октября 2018 г.

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