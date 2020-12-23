Акинфеева и Пугачеву могут выдвинуть на выборы в Госдуму в 2021 году

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который ранее защищал ворота сборной России, может принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом сообщают «Ведомости».

По информации газеты, партия «Единая Россия» планирует провести с голкипером переговоры, чтобы он мог избираться в Москве.

Также в качестве кандидатов по округам могут выдвинуть певиц Аллу Пугачеву и Валерию, телеведущего Павла Волю, бывшего вице-президента Российского футбольного союза (РФС) Сергея Капкова, а также актера Ивана Охлобыстина и главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

Пока они отказались комментировать ход переговоров или сказали, что с ними никто по этой теме не связывался, пишет «Ридус».

Окончательный список кандидатов планируется представить к концу января.

Глава ЦИК Элла Панфилова заявила, что единый день голосования в России останется в сентябре. ЦИК в обозримом будущем не намерен менять даты его проведения. Традиционно в это время по всей стране выбирают губернаторов, депутатов и других представителей исполнительной власти, уточняет телеканал «360».