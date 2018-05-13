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Ахтунг! Зеппельт!

13 мая 2018, 15:09  •  20 • Украина
В Германии затевают новый скандал в связи ЧМ-2018 по футболу
Немецкий телеканал ARD утверждает, что российская сторона отказала её корреспонденту Хайо Зеппельту (Hajo Seppelt), известному своими антидопинговыми расследованиями, во въезде в страну на время предстоящего чемпионата мира по футболу 2018. Как сообщила 11 мая пресс-служба ARD, Зеппельта занесли в России в список «нежелательных персон». Подробности не сообщаются.
В ARD сочли, что отказ в российской визе Зеппельту является «с точки зрения освещения такого крупного события, как чемпионат мира по футболу, беспрецедентным вмешательством в свободу прессы». Программный директор ARD Фолькер Херрес (Volker Herres) заявил, что на некоторые неприятные темы «хотят закрыть глаза». Председатель Немецкого союза журналистов Франк Юбераль (Frank Überall) заговорил о «грубом ущемлении свободы прессы» и не исключает, что в данном случае «речь идет о мести». Организация «Репортёры без границ» охарактеризовала отказ в выдаче российской визы Зеппельту как «политическое решение». Глава Германского футбольного союза Райнхард Гриндел призвал Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА) и её президента Джанни Инфантино использовать своё влияние, чтобы добиться от России выдачи визы Зеппельту.
А теперь о виновнике скандала. Хайо Зеппельт – тот самый немецкий журналист, специализирующийся по проблемам допинга, что снял фильм «Тайны допинга: как Россия делает своих победителей» («Geheimsache Doping: Wie Russland seine Sieger macht»), который едва не привёл к дисквалификации российской сборной на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а после – к скандалу вокруг зимней Олимпиады в Пхёнчхане и отстранению от неё ряда российских атлетов. При этом часть предъявленных в фильме «фактов» была признана лживыми.
Кстати, свои воззрения на «свободу прессы» Зеппельт продемонстрировал летом 2016 года, когда выставил за дверь съёмочную группу ВГТРК и журналистку программы «Вести» телеканала «Россия 1» Ольгу Скабееву, обвинив их в провокации. И он уверяет, что «не воюет против России, а воюет против допинга». Теперь Зеппельт пытается протиснуться к оболганным им россиянам.
Соб. корр. ФСК
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