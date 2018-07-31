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Ахтунг! Русская стратегия Трампа не распознаётся!
31 июля 2018, 07:39 • 122 • Аналитика
Глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен сформулировала мысли и чувства, которые сегодня тревожат значительную часть западной элиты, пребывающей в тревоге и растерянности из-за непредсказуемых и несистемных шагов американского президента. Напомним, последний по сложившейся традиции является символическим лидером западного мира.
Фрау министр заявила, что после встречи лидеров США и России в Хельсинки у нее сложилось ощущение, что Дональд Трамп не имеет четкой стратегии в отношении России.
«Ясную стратегию американского президента в отношении России после встречи нельзя распознать», — заявила она в интервью журналу Spiegel.
«Проблема Хельсинки в том, что никто действительно не знает, что там обсуждалось и даже каковы договоренности», — добавила глава оборонного ведомства.
Таким образом, очевидно, что военный министр Германии всерьез сомневается в способности и в желании Трампа обеспечить преемственность и последовательность американской политики в отношении России, а также по другим ключевым направлениям.
В ее словах сквозит совершенно детское желание: чтобы папа Трамп успокоил ее, погладил по головке и сказал бы, что все остается по-прежнему, неизменным. Но он не делает ничего такого, в чем бы можно «распознать» хотя бы успокаивающий намек на продолжение старой политики.
Ситуация для европейцев тем хуже, что они, всегда двигаясь в американском кильватере, даже проводя «свою» политику, сверяли ее по вашингтонским часам.
А теперь не то чтобы не было директив по российскому направлению, нет даже уверенности, что Трамп, требуя от европейцев «сдерживать Россию», сам не заключит с Москвой «сепаратный мир», оставив Европу без помощи и защиты, один на один со страшными русскими, раздраженными агрессивными выпадами НАТО, спровоцированными из Вашингтона.
Так что на всякий случай Фон дер Ляйен сказала: «Мы хотели бы улучшить отношения с Москвой». Но чтобы ее саму вдруг не заподозрили в Вашингтоне в стремлении к «сепаратному миру», она ту же осторожно добавила, что это «зависит от Кремля».
Выступление Фон дер Ляйен очень хорошо передает настроения представителей европейской, да и американской элиты, которые не знают, какого следующего шага ждать от Трампа и, соответственно, как им строить свою собственную жизнь в этой ситуации «ужасной неопределенности».
Довольно часто из уст западных политологов приходится сейчас слышать, что к Трампу нужно относиться просто как к стихийному бедствию – нужно его переждать, и «он пройдет».
Но это в том случае, если считать, что Трамп является случайным человеком, оказавшимся в кресле президента США и оказавшимся лидером западного мира. Но случайностей здесь, как мы понимаем, не бывает.
Вне зависимости от того, насколько самостоятелен новый американский лидер и какие силы стоят за ним, как его приход к власти, так и его действия на посту главы США знаменуют собой определенную тенденцию. Которая так просто, как гроза или ураган, не пройдет. А внесет в сегодняшний мир такие изменения, что он уже не будет прежним.
Сводить все изменения, происходящие в мире, к личностным особенностям самого Трампа, – это профанация реальных проблем, самообман и самоуспокоение.
Но западные элиты, причем не только европейские, но и американская, тяготеют именно к таким способам «анализа» и «осмысления» ситуации. Им хочется очень простых и понятных объяснений. А свой страх перед стремительно меняющимся миром они пытаются избыть с помощью агрессивных нападок на того же Трампа, ставшего своего рода символическим обозначением глобальных и глубинных изменений.
Так, например, в Колорадо в здании местного капитолия неизвестный выставил в галерее портретов американских президентов изображение Путина на месте, где должен располагаться портрет Трампа. Фотографию "нового американского президента" опубликовал сенатор штата Стив Фейнберг в своем аккаунте в «Твиттере».
Возможно, что он, а также тот, кто совершил эту остроумную выходку, наивно полагают, что, нанеся хотя бы репутационный ущерб Трампу, они сумеют помешать происходящим в мире изменениям.
Автор: Борис Джерелиевский
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