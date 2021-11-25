«Ахметовского» Дениса Шмыгаля может сменить бывший «ахметовец» Ростислав Шурма

Как выясняется, за назначением Шурмы-младшего в офис президента скрывались далеко идущие планы Зеленского и особенно Ермака. Новобранцу дали месяц на то, чтобы он «осмотрелся», а накануне Нового года его выдвинут в главы правительства, заменив, наконец, засидевшегося в премьерском кресле Шмыгаля, ставленника Рината Ахметова. Возможно, впрочем, что Шмыгаля отправят в отставку уже в ближайшие дни, а руководить Кабмином будет Алексей Чернышов (ещё недавно в сменщики Шмыгаля прочили именно его).

Сюжет: Украинский кризис

«Наша версия» уже писала о том, как поссорились Шурма-младший и его благодетель Ахметов – после неудачи «Оппозиционного блока» (не путать с «Оппозиционной платформой» Медведчука – Рабиновича) на парламентских выборах. И как только Шурма покинул ОБ, недовольный своим шестым местом в списке, его вежливо попросили освободить заодно и кресло гендиректора «Запорожстали». В этом кресле младший Шурма оказался 28 лет от роду, не имея руководящего опыта (он работал управленцем у Ахметова в «Метинвестие», но на третьестепенных постах). Кто-то скажет – каков молодец, сумел выдвинуться, а кто-то скептически усмехнётся – ведь выдвижение младшего Шурмы организовал его отец, известный «регионал» Игорь Шурма. Старший Шурма, проработав полжизни в орбите Медведчука и застав даже его первый политический проект, СДПУ (о), после майданных событий как-то незаметно отдалился от «токсичного» шефа и прибился поближе к Ахметову. Туда же и отпрыска своего пристроил. В общем, когда бы Шурма-младший не начал качать права, возмущённый непопаданием в первую пятёрку ОБ, так бы семейство и работало себе на Ахметова. «Уход Шурмы из «Метинвеста» проходил непросто, – как бы заочно соглашается с написанным выше киевское издание «Страна». – И причислять его к орбите влияния Ахметова уже не верно».

Два года Шурма-младший, выпав из большой политики и большого бизнеса одновременно, разговлялся на вольных хлебах – развивал собственную солнечную электростанцию в Запорожье. Тема, близкая «слугам народа» – зелёная энергетика! На том, видать, и сошлись – Шурму пригласили поработать в офисе президента, курировать экономические вопросы, вместо перешедшей в правительство Юлии Свириденко. Бумаги, впрочем, не подписывали, видимо, что-то решали (точнее, решал глава офиса Ермак). Ну, и решил, по всей видимости – теперь Шурму-младшего прочат в премьеры. И для Зеленского, и для Ермака это повод утереть нос Ахметову – мол, видишь, на какие высоты мы подняли твоего бывшего орла и сокола?! То-то же! А ещё Шурма во главе правительства наверняка не станет вести с Ахметовым, на которого он до сих пор обижен, закулисные интрижки (в чём подозревали и подозревают Шмыгаля). В общем, неплохой с точки зрения Зеленского и Ермака выбор. Потянет ли – будет видно. Если что – папа пособит, он у Шурмы-младшего опытный.