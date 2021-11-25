Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия ответила на угрозу шуткой: В Швеции очень обиделись
Украинская бронетехника осталась без белорусской солярки
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдави...
США готовят военный "подарок" Украине - СМИ
Главная / Украина

«Ахметовского» Дениса Шмыгаля может сменить бывший «ахметовец» Ростислав Шурма

25 ноября 2021, 17:35  •  83 • Украина
Как выясняется, за назначением Шурмы-младшего в офис президента скрывались далеко идущие планы Зеленского и особенно Ермака. Новобранцу дали месяц на то, чтобы он «осмотрелся», а накануне Нового года его выдвинут в главы правительства, заменив, наконец, засидевшегося в премьерском кресле Шмыгаля, ставленника Рината Ахметова. Возможно, впрочем, что Шмыгаля отправят в отставку уже в ближайшие дни, а руководить Кабмином будет Алексей Чернышов (ещё недавно в сменщики Шмыгаля прочили именно его).
Сюжет: Украинский кризис
«Наша версия» уже писала о том, как поссорились Шурма-младший и его благодетель Ахметов – после неудачи «Оппозиционного блока» (не путать с «Оппозиционной платформой» Медведчука Рабиновича) на парламентских выборах. И как только Шурма покинул ОБ, недовольный своим шестым местом в списке, его вежливо попросили освободить заодно и кресло гендиректора «Запорожстали». В этом кресле младший Шурма оказался 28 лет от роду, не имея руководящего опыта (он работал управленцем у Ахметова в «Метинвестие», но на третьестепенных постах). Кто-то скажет – каков молодец, сумел выдвинуться, а кто-то скептически усмехнётся – ведь выдвижение младшего Шурмы организовал его отец, известный «регионал» Игорь Шурма. Старший Шурма, проработав полжизни в орбите Медведчука и застав даже его первый политический проект, СДПУ (о), после майданных событий как-то незаметно отдалился от «токсичного» шефа и прибился поближе к Ахметову. Туда же и отпрыска своего пристроил. В общем, когда бы Шурма-младший не начал качать права, возмущённый непопаданием в первую пятёрку ОБ, так бы семейство и работало себе на Ахметова. «Уход Шурмы из «Метинвеста» проходил непросто, – как бы заочно соглашается с написанным выше киевское издание «Страна». – И причислять его к орбите влияния Ахметова уже не верно».
Два года Шурма-младший, выпав из большой политики и большого бизнеса одновременно, разговлялся на вольных хлебах – развивал собственную солнечную электростанцию в Запорожье. Тема, близкая «слугам народа» – зелёная энергетика! На том, видать, и сошлись – Шурму пригласили поработать в офисе президента, курировать экономические вопросы, вместо перешедшей в правительство Юлии Свириденко. Бумаги, впрочем, не подписывали, видимо, что-то решали (точнее, решал глава офиса Ермак). Ну, и решил, по всей видимости – теперь Шурму-младшего прочат в премьеры. И для Зеленского, и для Ермака это повод утереть нос Ахметову – мол, видишь, на какие высоты мы подняли твоего бывшего орла и сокола?! То-то же! А ещё Шурма во главе правительства наверняка не станет вести с Ахметовым, на которого он до сих пор обижен, закулисные интрижки (в чём подозревали и подозревают Шмыгаля). В общем, неплохой с точки зрения Зеленского и Ермака выбор. Потянет ли – будет видно. Если что – папа пособит, он у Шурмы-младшего опытный.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





83
Источник
Похожие новости
24 ноября 2021, 09:30
Запад дал Киеву «гарантии» на случай «наступления» российской армии
25 ноября 2021, 02:25
В Молдове не всем понравился визит министра иностранных дел в Россию
24 ноября 2021, 13:00
У Владимира Зеленского создают новый управленческий орган, которому доверят определять, кто украинец, а кто чужак
25 ноября 2021, 10:00
Литва начинает новую войну с БелАЭС – теперь со вторым энергоблоком
24 ноября 2021, 14:45
В чём подвох назначения Ростислава Шурмы в президентскую администрацию и при чём тут Ринат Ахметов?
24 ноября 2021, 15:20
Военнослужащие ВСУ на Донбассе «засветили» французский гранатомёт
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 ноября 2021, 05:25
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдавии: "Рассчитывают на газ из США"
19 ноября 2021, 09:15
Климкин довёл политолога Корнилова до слёз: "Вот это проснулся!"
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное предложение"
22 ноября 2021, 13:45
Русские, сдавайтесь и дайте денег: Заявления Киева в коротком изложении "Голоса Мордора"
21 ноября 2021, 09:10
Россия сделала шаг, который потрясёт Украину — главред популярного украинского СМИ
23 ноября 2021, 14:15
Украинская бронетехника осталась без белорусской солярки
21 ноября 2021, 22:00
Киев готовит "злой сценарий" для Донбасса, война закончится за 600 минут - источник
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.