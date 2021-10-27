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Ахметов запретил импорт электроэнергии из Белоруссии

27 октября 2021, 01:10  •  71 • Украина

Украинцев ждут веерные отключения, отсутствие интернета и повышенный спрос на свечи и фонарики. Что ждёт обесточенные больницы даже представить страшно — особенно в разгар пандемии. Но благосостояние и здоровье украинцев — ничто по сравнению с прибылями местных олигархов.

Буквально на днях государственная компания «Укрэнерго» назначила аукцион на импорт электроэнергии из Беларуси и РФ. А сегодня он уже отменен: суд заблокировал торги по иску ДТЭК – компании Ахметова. Из-за этого трейдеры временно не смогут в ноябре импортировать в Украину и экспортировать из Украины электроэнергию.

«Госкомпания отменила аукцион 24 октября во исполнение решения Окружного административного суда Киева (ОАСК). Суд принял соответствующее решение 22 октября 2021 года. Инициатор этого судебного дела – компания ДТЭК Западэнерго (входит в энергетический холдинг ДТЭК Рината Ахметова)», – сказано в официальном сообщении.

И что теперь? А теперь следите за руками: «Укрэнерго» проведет аукцион по резервному алгоритму, согласно которому принимать участие в торгах сможет только ахметовская ДТЭК Западэнерго.


Примечательно, что Телеграмм-каналы, связанные с Банковой, уже бросились отмывать Рината Леонидовича и все вину спихивать на «Укрэнерго» - мол, там засели коррупционеры, которые хотели с поставок электроэнергии получать свою долю.

«По данным нашего источника в ОП, это часть шантажа чиновников Укрэнерго, которые планировали вставить в схемы с импортом своих посредников. Мы уже ранее рассказывали про такие инициативы замглавы госкомпании Андрея Немировского. В этот раз он поднял ставки: импорт будет либо с его интересом, либо не будет вообще. Как результат - конкурс отменили», – сообщает ТГ-канал «Тайны Банковой».

На самом деле, Ахметов просто «перекрыл кислород» конкурентам – пользуясь своей близостью к ЗЕ-власти. Дело в том, что импортом электроэнергии из России и Беларуси хотели заняться фирмы олигархов Коломойского и Ефимова. «Укрэнерго» даже отдало им право распоряжаться проводами на украино-российской и белорусской границах. Такими были результаты аукциона. Но Ахметов подсуетился через суд, а министр энергетики (креатура Рината Леонидовича) потребовал от «Укрэнерго» объяснений, почему доступ к проводам не получил государственный «Энергоатом», как это было договорено на уровне ОП. Кстати, напомним, что «Энергоатом» тоже прибрал к рукам Ахметов, и теперь он будет включать атомный рубильник – в случае чего. Ну и право на единоличный экспорт электроэнергии из Беларуси тоже теперь в кармане у донецкого олигарха.

«Новости деолигархизации. Только вчера писал о том, что единственная надежда власти не допустить этой зимой коллапса в энергетике – это купить электроэнергию у Лукашенко. И вот свежие новости – Ринат Ахметов через суд запретил импорт электроэнергии из Беларуси. Между прибылью и веерными отключениями Ахметов, понятно, выбрал и прибыль, и веерные отключения. Ахметов и его коллеги по олигархическому цеху продолжают вертеть Украиной как им вздумается. А все громкие заявления Зеленского и заседания СНБО – просто новый, продвинутый вариант «95 квартала». Дорогое развлечение, не более» – прокомментировал ситуацию редактор издания «Капитал» Вячеслав Чечило.

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