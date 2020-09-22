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Ахметов заплатил 25 миллионов Офису Зеленского за похороны дела «Роттердам+»

22 сентября 2020, 13:00  •  35 • Украина

Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов должен заплатить Офису президента 25 миллионов долларов - за закрытие дела «Роттердам+».

В такую сумму оценили на Банковой ущерб украинцев от деятельности олигарха, который придумал идеальную коррупционную схему в сфере энергетики. Эта формула позволяет работающим на угле электростанциям закладывать в тариф цену энергоносителя, равную его стоимости в голландском порту Роттердам, плюс доставка на украинскую территорию.

Ключевым выгодополучателем от «Роттердам+» стала принадлежащая миллиардеру Ринату Ахметову компания ДТЭК. Данная схема позволила ДТЭК устанавливать более высокие цены за электроэнергию, проданную Энергорынку, что в свою очередь привело к росту цен на нее для конечных потребителей. Говоря простым языком, для «маленьких украинцев», которых Порошенко и Ахметов несколько лет грабили через завышенные тарифы. Ведь на деле ДТЭК использует собственный уголь (вернее, уголь Донбасса), себестоимость добычи которого существенно ниже, чем цена энергоносителя по роттердамской формуле. Образующаяся маржа дала возможность структурам Ахметова увеличить доходы на 20%. Эти доходы, напомним, и были заложены в коммунальных тарифах.


Примечательно, что президент Зеленский сразу после выборов одним из своих приоритетов в экономике назвал защиту конкуренции и снижение роли монополий. А также пообещал ликвидировать грабительскую формулу «Роттердам+», снизить тарифы, а организаторов коррупционных схем посадить.

«Стоит начать с изменения Роттердам + на Роттердам -. Это как раз тот случай, когда замена «плюса» на «минус» дает Украине «плюс», - заявлял президент год назад.

А сегодня Зеленский оказался союзником основателя «Роттердама+»: Ахметов «купил» правительство и получил безраздельный контроль над энергетической отраслью. Он расставил своих людей на ключевых постах: начиная от министерства энергетики и заканчивая Национальной комиссией регулирования энергетики.

Интересно, что в конце августа 2020 года специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявила, что эксперты не смогли подтвердить нанесение ущерба государству из-за применения формулы расчета цены на уголь «Роттердам+».

«В ходе предварительного расследования не получено надлежащих, приемлемых, достоверных и исчерпывающих доказательств, которые безупречно указывали бы на то, что в результате разработки, принятия и применения Постановления НКРЭКУ № 289 от 03.03.2016 «Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии», привели кого-либо к тяжелым последствиям, то есть, нанесен прямой вред или ущерб», - говорится в официальной информации. Поддержали САП и соросята из центра противодействия коррупции.

Тем не менее, праздновать победу олигарх не может: уголовное производство по «Роттердам+» не закрыли полностью - по нему до сих пор ведется предварительное расследование. Да и экспертиза, которую проводила СБУ, установила ущерб от формулы «Роттердам+» на сумму 19 млрд грн. Это около 750 миллионов долларов…

Фактически, ОП имеет компромат на самого богатого человека Украины и держит его за «финансовые тестикулы». СБУ также держит руку на пульсе Ахметова. Если что – всегда можно обжаловать постановление о закрытии дела, например, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

Примитивный «зеленый» шантаж, но он сработал: по информации инсайдерских источников, олигарх Ахметов согласен раскошелиться на 25 миллионов долларов за то, чтобы больше никогда не слышать о судебных процессах по «Роттердам+». Правда, средства эти пойдут не в бюджет, а в карманы технологов зе-команды: миллионами Ахметова оплатят избирательную кампанию «Слуг народа». Правда, для самого богатого человека Украины это мелочь по сравнению с прибылью, полученной от коррупционной схемы. Поговаривают, что основным переговорщиком был глава ОП Андрей Ермак, который получит свой процент от сделки с бывшим хозяином Донбасса.

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