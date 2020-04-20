Ахметов вытесняет Коломойского с энергорынка Украины

Ринат Ахметов решил окончательно убрать Игоря Коломойского с политической карты страны. Обрушение экономики заставляет донецкого олигарха начать игру на выбивание.Его энергетический холдинг ДТЭК находится в преддефолтном состоянии, также Ахметов «поставил на стоп» свои шахты в Павлограде. А сейчас армия нанятых экспертов разгоняет в СМИ и соцсетях информацию о том, что скоро Украина окажется без света: мол, низкие цены на электроэнергию и ручное регулирование рынка ставят украинскую энергетику на грань банкротства.Таким образом, донецкий олигарх шантажирует власть, пытаясь консолидировать энергетику Украины в своих руках. Пока Ринат Леонидович не смог на постоянной основе протащить своего министра: 16 апреля Кабинет министров утвердил кандидатуру Ольги Буславец на должность временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды. Правда, дама возглавила Минэкоэнерго со второй попытки. Изначально ее кандидатуру должна была рассматривать Верховная Рада 30 марта. Но в последний момент представление сняли с повестки дня по личной просьбе президента Владимира Зеленского, которого об этом просил бывший хозяин Донбасса. Он знал, что через ВР своего человека на этот пост ему не протащить. Так что посадка Буславец в кресло министра не совсем законна, зато выгодно Ахметову. Новая министр связана с его компанией ДТЭК, а кроме того, и это главное - Ольга Буславец – неудобная кандидатура для группы «Приват» Игоря Коломойского. Она явно будет стремиться наложить запрет на свободный импорт электроэнергии из России для предприятий экс-владельца «Привата».Глава комитета парламента по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус внес поправку к законопроекту, открывшему свободный импорт электроэнергии из России, убедив депутатов, что это позволит демонополизировать рынок и значительно снизить тарифы на электричество для потребителей. За это его пытался бить в аэропорту находящийся на зарплате Ахметова лидер Радикальной партии, бывший депутат Олег Ляшко. Однако, поставленных целей эта стычка не достигла, и по последним данным журнала «Форбс» самый богатый человек Украины потерял за последний год три миллиарда долларов. Поэтому Ахметов сегодня интригует против Геруса (человек Коломойского), и организовал в Раде компанию по его свержению, планируя на замену лояльного депутата из собственной группы. Это позволит Ахметову полностью взять под контроль энергетический рынок Украины и наживаться на формулах а-ля «Роттердам плюс». Кстати, как пишут инсайдерские источники, Зеленский в курсе и в доле этого плана - по той же схеме Ринат Леонидович работал с его предшественником. В обмен, донецкий олигарх обещает Зеленскому широкую медиа-поддержку: гарант постоянно выступает в программе Савика Шустера, которая выходит на ТРК «Украина», где его сажают в теплую информационную ванну. Очевидно, что именно «Свободу слова» будут раскручивать как главную политическую медиа платформу Украины, которая станет поддерживать рейтинги Зеленского и пропагандировать действия власти.