Ахметов объявил войну Путину

Репрессивные шаги президента Украины Владимира Зеленского в отношении оппозиции инициированы украинским олигархом Ринатом Ахметовым.Об этом в своем телеграм-канале написал российский либеральный политолог Станислав Белковский.«Согласно одной из версий, за нынешними системными гонениями на Виктора Медведчука, близкого друга РФ-президента Владимира Путина, может стоять крупнейший украинский бизнесмен-и-политик Ринат Ахметов, который стремится восстановить свое былое влияние на Донбассе и стать неформальным куратором дальнейшего переговорного процесса между Украиной и РФ.В 2014, после самопровозглашения ДНР и ЛНР, рухнул миф Рината Ахметова как «хозяина Донбасса». И олигарху очень важно закрыть этот гештальт. Г-н Ахметов пользуется значительным влиянием на президента Владимира Зеленского и правящую партию «Слуга народа». В частности, креатурой бизнесмена считается премьер-министр Украины Денис Шмыгаль», – написал Белковский.Ранее он в эфире youtube-канала Vласть vs Vлащенко заявил, что нападки на Медведчука вызовут резкую реакцию президента РФ Владимира Путина.«Форум на Донбассе надо рассматривать в контексте того, что обижают Виктора Медведчука. Для Владимира Путина это действительно болезненная точка. Путин не реагирует на оскорбления в свой адрес. Он реагирует на два типа нарушений, которые мотивируют его к принятию жестких решений. Это предательство и прямое нарушение интересов друзей Владимира Путина. Он отличный друг», – считает политолог.Напомним, Владимир Зеленский своим указом закрыл три телевизионных канала, и ввел санкции против предприятий, якобы связанных с Виктором Медведчуком.