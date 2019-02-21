Ахеджаковой на заметку: Картина "Простите" с автографом Горбачёва ушла с молотка за 12 млн рублей

Картина "Простите" с автографом Михаила Горбачёва была продана на торгах за 12 миллионов рублей. "Ахеджаковой на заметку", - шутят по этому поводу в соцсетях.

Во вторник, 19 февраля, на торгах была продана картина "Простите" с автографом ответственного за развал СССР Михаила Горбачёва. Необычное произведение искусства купили за 12 миллионов рублей.

Стоит отметить, что картина представляет из себя белый холст, на котором художник большими черными буквами написал слово "Простите". Также на ней имеется автограф Горбачева, оставленный на ней 10 лет назад.

"Ахеджаковой на заметку", - шутят по этому поводу в соцсетях.

Пользователи намекают на ставшую мемом фразу артистки Лии Ахеджаковой "Простите нас, Украинцы!"