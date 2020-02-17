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Ах, как хочется вернуться в Вашингтон

17 февраля 2020, 14:24  •  108 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Западные СМИ взахлеб обсуждают информацию о том, что Хиллари Клинтон станет кандидатом в вице-президенты в рамках избирательной кампании миллиардера-демократа Майкла Блумберга.

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