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Академию президента России захватил Запад

05 марта 2021, 09:35  •  114 • Политика
"Первый русский" разыскал доказательства того, что руководство РАНХиГС при Президенте РФ вот уже шестой год занимается пропагандой на средства Запада. Финансирование ведётся из бюджетов иностранных государств. Возникает вопрос: надо ли это России и в какой форме иностранцы рассчитывают получить прибыль от российской науки?
Западные правительства через некоммерческие фонды и напрямую из собственного бюджета продвигают собственные интересы в российской науке: ежегодно на гранты российским вузам США и ЕС выделяют миллионы долларов. Целью такой "благотворительности" является воспитание молодого поколения учёных в духе лояльности к специфическим западных ценностям или похищение современных российских разработок "с переднего края" науки.
Финансирование грантовых программ ЕС ведётся через Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) – Европейское исполнительное агентство по вопросам образования, медиа и культуре. Это бюрократическая структура, финансируемая напрямую Еврокомиссией. В её функции входит ведение образовательной, медийной политики ЕС, в том числе в России.
По данным отчётов этого агентства, оно финансирует несколько гуманитарных образовательных программ в России с политическим уклоном. В их числе особняком стоит передача грантов РАНХиГС при Президенте РФ.

Нина Шевчук ведёт пропаганду в РАНХиГС на европейские гранты

В распоряжении Царьграда находится реестр за 2015 год, в котором видно, что в это время ЕС напрямую из собственного бюджета начал финансировать Северо-Западный институт управления (СЗИУ) – подразделение РАНХиГС – для введения научных мероприятий с пропагандистским уклоном под общим названием "Современные вызовы европейской интеграции: международные политические и правовые аспекты". Это работу по европейским грантам курировал замдиректора СЗИУ Юрий Косов.
В документах указана РАНХиГС (RANEPA) как получатель гранта. Скриншот с сайта https://eacea.ec.europa.eu/
В марте 2018 года он скончался, и его место заняла Нина Шевчук, ведущий научный сотрудник СЗИУ. Она стала куратором проекта на европейские деньги в стенах РАНХиГС. В 2018 году она подготовила заявку на грант, гарантировав её исполнение. Как указала она в заявке на деньги, ею планировался проект организации мероприятий, посвящённых изменению роли ЕС в разрешении современных международных конфликтов и популяризации европейского миротворческого опыта.
Основная цель проекта – "широкое распространение среди студентов-международников общей информации об инструментах воздействия ЕС на современные конфликты и способах участия в разрешении конфликтов". Иными словами, студентов – будущих управленцев России должны научить на европейские деньги, что Европа имеет возможность и должна присутствовать при разрешении конфликтов.
Нина Шевчук обещала ЕС организовать на платформе российского вуза мероприятия по разъяснению положительной роли Европы в конфликтах. Еврокомиссии эти обещания понравились, и СЗИУ получил в 2019 году почти 48 тысяч евро.
Нине Шевчук это тоже понравилось, и в 2020 году она подала новую заявку на продолжение европейской пропаганды в институте управления. Сведений об исполнении у нас пока нет, но хотела Шевчук за рассказ о хорошей Европе почти 59 тысяч евро.

Кто такая Нина Шевчук

Нина Шевчук (в девичестве Штански) попала в РАНХиГС из Приднестровья. Там она сделала быструю карьеру от ведущего специалиста аппарата Верховного совета Приднестровской Молдавской республики до министра иностранных дел ПМР, а затем умудрилась стать зампредправительства. Такой взлёт связывают с тем, что более десяти лет она находилась в неформальной связи со вторым президентом Приднестровья Евгением Шевчуком, а в 2015 году вышла за него замуж, взяв его фамилию.
Известно о её проевропейской лоббистской позиции на посту МИД непризнанной республики. В беседах с зарубежными СМИ она неоднократно заявляла об особой роли США и Европы в урегулировании конфликта между Молдовой и Приднестровьем.
Напомним, Молдова является ассоциированным членом ЕС с 2014 года, а в РАНХиГС на европейские гранты Нина Шевчук просвещает российских управленцев и политиков о благотворной роли ЕС в конфликтах. По совокупности всех этих факторов можно решить, что получение грантов экс-главой МИД ПМР в ближайшее время должно окупиться Европе, если Нина Шевчук вернётся в Приднестровье с претензией на руководящие посты, в том числе в кресло президента республики.

Чем рискуют РАНХиГС и другие вузы?

На официальном сайте и за счёт РАНХиГС опубликованы отчёты об отработке Ниной Шевчук мероприятий, финансируемых Европой, с апреля по сентябрь 2020 года. Среди тем круглых столов и семинаров фигурируют всё те же "Проблемы и перспективы сотрудничества между Россией и Европейским союзом в урегулировании конфликтов на постсоветском пространстве".
Среди мероприятий фигурируют "Проблемы и перспективы сотрудничества между Россией и Европейским союзом в урегулировании конфликтов на постсоветском пространстве". Скриншот англоязычной версии сайта https://spb.ranepa.ru
Участники круглого стола под этим названием обсуждали особенности миротворческих миссий ЕС на территории бывшего СССР, на границах с Россией и в зоне её особых экономических и геополитических интересов. Одной из тем доклада было обсуждение зоны конфликтов на постсоветском пространстве как места конфликта интересов России и Евросоюза. Речь, конечно, шла о политике.
По российским законам к иностранным агентам может быть отнесён тот, кто продвигает политические интересы другого государства и получает финансирование из-за рубежа. Этим у нас занимается Минюст. Если компании или физическому лицу присваивается статус иноагента, на них ложится обязанность публиковать финансовую отчётность о полученных деньгах и указывать свой статус иноагента на всех исходящих за их авторством материалах. Похоже, деятельность Нины Шевчук на базе РАНХиГС при Президенте РФ вовсю введёт этот престижный вуз в объятия Минюста.
Аналогичное финансирование на такую деятельность получают и другие российские вузы. В 2020 году под заявки научных руководителей вести прозападную пропаганду Воронежский госуниверситет получил 58 тысяч евро, а ПерГУ – 52 тысячи евро. Московский госпедуниверситет на программу "Образование в сфере экологии и изменения климата: политика и практика ЕС" получил 60 тысяч евро.

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