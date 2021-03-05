Академию президента России захватил Запад

"Первый русский" разыскал доказательства того, что руководство РАНХиГС при Президенте РФ вот уже шестой год занимается пропагандой на средства Запада. Финансирование ведётся из бюджетов иностранных государств. Возникает вопрос: надо ли это России и в какой форме иностранцы рассчитывают получить прибыль от российской науки?

Западные правительства через некоммерческие фонды и напрямую из собственного бюджета продвигают собственные интересы в российской науке: ежегодно на гранты российским вузам США и ЕС выделяют миллионы долларов. Целью такой "благотворительности" является воспитание молодого поколения учёных в духе лояльности к специфическим западных ценностям или похищение современных российских разработок "с переднего края" науки.

Финансирование грантовых программ ЕС ведётся через Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) – Европейское исполнительное агентство по вопросам образования, медиа и культуре. Это бюрократическая структура, финансируемая напрямую Еврокомиссией. В её функции входит ведение образовательной, медийной политики ЕС, в том числе в России.

По данным отчётов этого агентства, оно финансирует несколько гуманитарных образовательных программ в России с политическим уклоном. В их числе особняком стоит передача грантов РАНХиГС при Президенте РФ.

Нина Шевчук ведёт пропаганду в РАНХиГС на европейские гранты

В распоряжении Царьграда находится реестр за 2015 год, в котором видно, что в это время ЕС напрямую из собственного бюджета начал финансировать Северо-Западный институт управления (СЗИУ) – подразделение РАНХиГС – для введения научных мероприятий с пропагандистским уклоном под общим названием "Современные вызовы европейской интеграции: международные политические и правовые аспекты". Это работу по европейским грантам курировал замдиректора СЗИУ Юрий Косов.

В документах указана РАНХиГС (RANEPA) как получатель гранта. Скриншот с сайта https://eacea.ec.europa.eu/

В марте 2018 года он скончался, и его место заняла Нина Шевчук, ведущий научный сотрудник СЗИУ. Она стала куратором проекта на европейские деньги в стенах РАНХиГС. В 2018 году она подготовила заявку на грант, гарантировав её исполнение. Как указала она в заявке на деньги, ею планировался проект организации мероприятий, посвящённых изменению роли ЕС в разрешении современных международных конфликтов и популяризации европейского миротворческого опыта.

Основная цель проекта – "широкое распространение среди студентов-международников общей информации об инструментах воздействия ЕС на современные конфликты и способах участия в разрешении конфликтов". Иными словами, студентов – будущих управленцев России должны научить на европейские деньги, что Европа имеет возможность и должна присутствовать при разрешении конфликтов.

Нина Шевчук обещала ЕС организовать на платформе российского вуза мероприятия по разъяснению положительной роли Европы в конфликтах. Еврокомиссии эти обещания понравились, и СЗИУ получил в 2019 году почти 48 тысяч евро.

Нине Шевчук это тоже понравилось, и в 2020 году она подала новую заявку на продолжение европейской пропаганды в институте управления. Сведений об исполнении у нас пока нет, но хотела Шевчук за рассказ о хорошей Европе почти 59 тысяч евро.

Кто такая Нина Шевчук

Нина Шевчук (в девичестве Штански) попала в РАНХиГС из Приднестровья. Там она сделала быструю карьеру от ведущего специалиста аппарата Верховного совета Приднестровской Молдавской республики до министра иностранных дел ПМР, а затем умудрилась стать зампредправительства. Такой взлёт связывают с тем, что более десяти лет она находилась в неформальной связи со вторым президентом Приднестровья Евгением Шевчуком, а в 2015 году вышла за него замуж, взяв его фамилию.

Известно о её проевропейской лоббистской позиции на посту МИД непризнанной республики. В беседах с зарубежными СМИ она неоднократно заявляла об особой роли США и Европы в урегулировании конфликта между Молдовой и Приднестровьем.

Напомним, Молдова является ассоциированным членом ЕС с 2014 года, а в РАНХиГС на европейские гранты Нина Шевчук просвещает российских управленцев и политиков о благотворной роли ЕС в конфликтах. По совокупности всех этих факторов можно решить, что получение грантов экс-главой МИД ПМР в ближайшее время должно окупиться Европе, если Нина Шевчук вернётся в Приднестровье с претензией на руководящие посты, в том числе в кресло президента республики.

Чем рискуют РАНХиГС и другие вузы?

На официальном сайте и за счёт РАНХиГС опубликованы отчёты об отработке Ниной Шевчук мероприятий, финансируемых Европой, с апреля по сентябрь 2020 года. Среди тем круглых столов и семинаров фигурируют всё те же "Проблемы и перспективы сотрудничества между Россией и Европейским союзом в урегулировании конфликтов на постсоветском пространстве".

Среди мероприятий фигурируют "Проблемы и перспективы сотрудничества между Россией и Европейским союзом в урегулировании конфликтов на постсоветском пространстве". Скриншот англоязычной версии сайта https://spb.ranepa.ru

Участники круглого стола под этим названием обсуждали особенности миротворческих миссий ЕС на территории бывшего СССР, на границах с Россией и в зоне её особых экономических и геополитических интересов. Одной из тем доклада было обсуждение зоны конфликтов на постсоветском пространстве как места конфликта интересов России и Евросоюза. Речь, конечно, шла о политике.

По российским законам к иностранным агентам может быть отнесён тот, кто продвигает политические интересы другого государства и получает финансирование из-за рубежа. Этим у нас занимается Минюст. Если компании или физическому лицу присваивается статус иноагента, на них ложится обязанность публиковать финансовую отчётность о полученных деньгах и указывать свой статус иноагента на всех исходящих за их авторством материалах. Похоже, деятельность Нины Шевчук на базе РАНХиГС при Президенте РФ вовсю введёт этот престижный вуз в объятия Минюста.

Аналогичное финансирование на такую деятельность получают и другие российские вузы. В 2020 году под заявки научных руководителей вести прозападную пропаганду Воронежский госуниверситет получил 58 тысяч евро, а ПерГУ – 52 тысячи евро. Московский госпедуниверситет на программу "Образование в сфере экологии и изменения климата: политика и практика ЕС" получил 60 тысяч евро.