Академик РАН заявил о трёх вариантах COVID в мире: "Поэтому нервничают и учёные, и политики"

Сейчас по планете гуляет не один, а три, если не четыре варианта коронавируса. Об этом рассказал в интервью академик РАН и заслуженный деятель науки России Сергей Колесников.

Первая разновидность вируса, по словам эксперта, - это китайская. Вторая - европейская или "итальянско-испанская". В США сейчас бушуют оба варианта, китайский - на восточном побережье, а европейский - на западном, поясняет академик РАН.

Наконец, третья разновидность - это южнокорейская. Её Колесников называет "почти доброкачественной" из-за низкой агрессивности, связанной с потерей одного из белков. Что происходит в Северной Корее, неизвестно.

В этой связи нельзя с уверенностью говорить, что коронавирус - именно "китайский". Тем более что летучие мыши являются как бы источником вируса, имеют ареалом обитания тропические широты. А это и Испания, и Италия, например.