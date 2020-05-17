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Академик РАН заявил о трёх вариантах COVID в мире: "Поэтому нервничают и учёные, и политики"

17 мая 2020, 16:55  •  186 • Политика
По миру гуляет минимум три разновидности коронавируса, сообщил академик РАН Сергей Колесников. "Вопросов в этом больше, чем ответов. Поэтому нервничают и учёные, и политики", - отметил он.
Сейчас по планете гуляет не один, а три, если не четыре варианта коронавируса. Об этом рассказал в интервью академик РАН и заслуженный деятель науки России Сергей Колесников.
Первая разновидность вируса, по словам эксперта, - это китайская. Вторая - европейская или "итальянско-испанская". В США сейчас бушуют оба варианта, китайский - на восточном побережье, а европейский - на западном, поясняет академик РАН.
Наконец, третья разновидность - это южнокорейская. Её Колесников называет "почти доброкачественной" из-за низкой агрессивности, связанной с потерей одного из белков. Что происходит в Северной Корее, неизвестно.
В этой связи нельзя с уверенностью говорить, что коронавирус - именно "китайский". Тем более что летучие мыши являются как бы источником вируса, имеют ареалом обитания тропические широты. А это и Испания, и Италия, например.
В общем, вопросов в этом больше, чем ответов. Поэтому нервничают и учёные, и политики, - пояснил Колесников в интервью "Свободной прессе".

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