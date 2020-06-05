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Академик РАН указал на ошибки Собянина: Есть во-первых и во-вторых, помноженные на карантин
05 июня 2020, 21:55 • 55 • Политика
Собянин рассказал о сохранении ограничений в Москве до появления вакцины от коронавируса. "Это, во-первых, нелогично. А во-вторых, это тоже нарушение этических норм", - заявил академик РАН Александр Чучалин.
Режим ограничений в Москве будет сохраняться до тех пор, пока не появится вакцина от коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Его слова прокомментировал академик РАН и вице-председатель Межправительственного комитета ЮНЕСКО по биоэтике Александр Чучалин.
Академик РАН объяснил, что вакцины нет, пока она не зарегистрирована. Если речь идёт о вакцине, которую сейчас начали испытывать на людях, то неизвестно, насколько безопасным будет её применение. Некоторые побочные эффекты вакцин могут проявлять себя через год или даже два. Поэтому обозначать какие-то сроки карантинных мер, связывая их с появлением вакцины, неправильно, считает вице-председатель Межправительственного комитета ЮНЕСКО по биоэтике.
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