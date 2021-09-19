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Академик РАН Бокерия проголосовал на выборах в Госдуму РФ

19 сентября 2021, 13:45  •  56 • Политика
Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии (НМИЦ) имени А.Н. Бакулева, знаменитый врач и академик РАН Лео Бокерия проголосовал в воскресенье, 19 сентября, на выборах в Госдуму РФ.
Бокерия пришел на один из московских избирательных участков вместе с супругой. По его словам, от решения каждого гражданина России очень многое зависит.
«Мы должны быть в движении постоянно, потому что страна имеет прошлое, где приходилось отстаивать это, и в настоящем не так просто, да и вообще очень много вопросов у населения. Поэтому я считаю, что я должен прийти, убедиться, что я вот проголосовал, сам опустил свой бюллетень», — заключил Бокерия в беседе с РЕН ТВ.
Ранее в этот день председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что явка на выборах в Госдуму по всей России на 10:00 составила 35,69%. Она уточнила, что максимальная явка наблюдается в Тыве (67,27%), Кабардино-Балкарии (69,18%) и Чечне (76,15%).
Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова проголосовала на выборах на избирательном участке, который расположен в одной из школ Москвы на Ленинградском шоссе. В тот же день на выборах в нижнюю палату парламента проголосовал и глава МИД России Сергей Лавров.
В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. Возможность онлайн-голосования предоставлена жителям семи регионов: Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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