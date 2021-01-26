Академик Глазьев раскрыл главную ошибку Горбачёва: То, что сделал Китай, но не сделала Россия

В текущем году исполнится 30 лет с момента распада СССР. Однако появившиеся после распада страны в итоге всё же осознали важность формирования нового интеграционного союза, подчеркнул экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".

Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия дальше других продвинулись в этом процессе в рамках Евразийского экономического союза. Общий рынок услуг объединения уже включает 53 сектора.

С 1 января такой рынок заработал и в сфере производства, продажи лекарств. Страны ЕАЭС уже утвердили концепцию общего финансового рынка. Началось создание единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов.

Гость программы академик РАН, член коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев обратил внимание, что этот масштабный процесс, объединяющий бывшие советские республики, фактически был запущен ещё до самого распада СССР.

В конце 1980-х - самом начале 1990-х годов, когда установился курс на создание новой модели существования Советского Союза (развал тогда, естественно, не предполагался), все были за то, чтобы сохранить общее экономическое пространство.

В 1990 году даже был подготовлен соответствующий договор. Причиной этой "страховки", вероятно, была позиция президента СССР Михаила Горбачёва, заметил эксперт.