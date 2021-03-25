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Академик Глазьев назвал самые "токсичные" валюты: "В них опасно держать деньги"
25 марта 2021, 19:05 • 160 • Политика
Академик РАН Сергей Глазьев назвал самые "токсичные" валюты. Среди них - доллар, евро и фунт стерлингов: "В них опасно держать деньги". Несмотря на это, финансовые элиты РФ продолжают вкладываться в эти валюты. Эксперт предложил самое оптимальное для России решение.
Академик РАН Сергей Глазьев в эфире программы "Царьград. Главное" призвал финансовые элиты РФ к отказу от вложений в доллары, евро и другие западные валюты.
Он заметил, что доля доллара неуклонно падает в мировой торговле. Сегодня она составляет порядка 50%, в то время как ещё пять лет назад равнялась 80%. Ведущие страны мира уже уходят из "долларовой опасности", обратил внимание эксперт.
А мы, которые оказались ещё в санкционной зависимости, наоборот, сидим в долларе, в евро, в фунте. В валютах стран, которые против нас ведут финансовую войну.
- подчеркнул собеседник "Первого русского".
Он добавил, что перевод части вложений в иены, о котором недавно объявил глава Минфина Антон Силуанов, - отнюдь не выход из этой ситуации, поскольку доходность в данном случае тоже будет равна нулю: "Японские деньги сели на мель".
Кроме того, такое решение не спасёт и от возможных заморозок инвестиций в случае введения против России соответствующих санкций со стороны Вашингтона. Вместо этого Глазьев предложил наиболее оптимальный, по его мнению, выход.
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