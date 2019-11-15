АК-308. Классика холодной войны и натовские патроны 7,62x51 (.308 Win) • 86 • Война

К столетию со дня рождения

Отмечая столетие со дня рождения легендарного советского конструктора Михаила Калашникова, одноименный концерн представил миру новейшее воплощение его проверенного временем оружия. Новейший АК-308 может стрелять и натовскими патронами, что даёт российскому производителю преимущество над западными конкурентами.



Город Курья, расположенный вдоль пустынной дороги недалеко от казахской границы России, находится далеко от мировых полей сражений. Ближайший крупный город, Новосибирск, находится в шести часах езды. Тем не менее, самый известный сын Курьи совершил изобретение, которое приведет к революциям, перекроет национальные границы и изменит современную войну.





Михаил Калашников родился в Курье 10 ноября 1919 года в крестьянской семье. Увлеченный изобретатель, Калашников сконструировал свой определяющий карьеру шедевр — автомат образца 1947 года, или АК-47. Автомат был принят на вооружение советскими военными спустя два года, серийное производство началось в промышленном городе Ижевске.



Ижевский механический завод в ближайшие 70 лет после этого произведет от 75 до 100 миллионов единиц этого автомата. В виде стрелкового оружия национальных армий и террористических группировок, полицейских и преступников, АК-47 и его варианты появились в горячих точках и в зонах конфликтов по всему миру. А множество разнообразных подделок и копий этого советского автомата показывает его истинную популярность, которую невозможно переоценить.



Прославленный своей неубиваемой надежностью и мощью АК выгнал янки из Вьетнама и угрожал американским солдатам в Ираке и в Афганистане четыре десятилетия спустя. АК-47 изображен на национальном флаге Мозамбика, а также на гербах Восточного Тимора и Зимбабве.



Модернизированная классика

Новейшая версия оружия, АК-308, выделяется из ряда себе подобных благодаря уникальной особенности: эта обновленная версия классики холодной войны может стрелять патроном 7,62×51 мм стандарта НАТО.





На первый взгляд, новый автомат немного длиннее и тяжелее предыдущего АК-12. Но он унаследовал многие лучшие тактико-технические характеристики предшественника, включая регулируемый складывающийся приклад и модернизированную газовую трубку. Патрон калибра 7,62×51 мм был первоначально разработан для винтовки M14 американского производства и пулемета M60 в конце 1950-х годов, но теперь он используется в массе современного огнестрельного оружия западного типа, например, а израильском IWI Tavor или бельгийском FN SCAR.



Модель АК-308 была официально принята на вооружение российской армией прежде всего в морской пехоте и в элитных воздушно-десантных войсках. Но ориентирована она больше, как отмечают разработчики, на западный оружейный рынок.



Потенциальным покупателям предложат не только сам автомат, но и бронебойный патрон российского производства. «Мы завершим все испытания в этом году и будем рассылать коммерческие предложения в следующем году», — рассказал главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.



«Прежде всего АК-308 — это штурмовая винтовка на экспорт», — вторит Уржумцеву Максим Попенкер, известный эксперт по оружию, который ранее был директором по маркетингу в КБ «Калашников». «Патрон 7,62×51 мм обеспечивает большую пробивную способность, что имеет решающее значение для боевых действий в горной, пустынной или городской среде», — пояснил он.



Прекращение доминирования НАТО

Новый автомат должен заинтересовать в первую очередь военных Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Там сейчас в ходу в основном оружие НАТО, но АК-308 может стрелять и натовскими патронами, так что он вполне совместим с арсеналом армий стран Персидского залива или АТР. На это и рассчитывают маркетологи «Калашникова».



«Это могут быть те страны, которые ранее использовали огнестрельное оружие Североатлантического альянса и патроны калибра 7,62×51 мм, — предположил Алексей Леонков, военный эксперт из журнала «Арсенал Отечества». — Я думаю, что проектирование АК-308 было коммерческим ходом, достаточно умным и подходящим, чтобы потеснить винтовки западного производства на мировом рынке вооружений и амуниции».





Однако ижевский производитель не делает ставку только на АК-308. Директор «Калашникова» Дмитрий Тарасов отмечал в октябре, что другие винтовки компании, АК-200, 201, 202, 203 и 204, а также винтовки на базе АК-12 и АК-15, привлекли внимание покупателей на государственном уровне в Южной Америке, Южной Азии и в Африке.



Проектирование крупнокалиберного АК-308, однако, следует мировой тенденции, пояснил военный историк Юрий Кнутов. «Защитное снаряжение постоянно совершенствуется, становится легче и долговечнее», — сказал он, добавив, что большинство бронежилетов способны выдержать попадание пули меньшего калибра, такого, как 5,45 мм в России или 5,56 мм в НАТО.



5,56-миллиметровый западный калибр является основным для армии США с 1960-х годов, он же стал основным и в арсеналах стран-участниц Североатлантического альянса с 1980-х гг. Однако более крупный патрон, 7,26-миллиметрового калибра, поражает цель с удвоенной силой. После десятилетий зависимости от БПС меньшего калибра штатовские оружейники делают попытки разработать новую пулю, которая будет где-то между ее нынешними стандартами 5,56 и 7,62 мм.



Тем не менее, на данный момент пуля калибра 7,62 мм остается единственным предложением на рынке с такой пробивной способностью. Если концерну «Калашников» удастся продать свой АК-308 за границу, вполне возможно, что в ближайшем будущем американские солдаты столкнутся с противником, с которым они будут вести бой одинаковыми патронами натовского образца. Отмечая столетие со дня рождения легендарного советского конструктора Михаила Калашникова, одноименный концерн представил миру новейшее воплощение его проверенного временем оружия. Новейший АК-308 может стрелять и натовскими патронами, что даёт российскому производителю преимущество над западными конкурентами.Город Курья, расположенный вдоль пустынной дороги недалеко от казахской границы России, находится далеко от мировых полей сражений. Ближайший крупный город, Новосибирск, находится в шести часах езды. Тем не менее, самый известный сын Курьи совершил изобретение, которое приведет к революциям, перекроет национальные границы и изменит современную войну.Михаил Калашников родился в Курье 10 ноября 1919 года в крестьянской семье. Увлеченный изобретатель, Калашников сконструировал свой определяющий карьеру шедевр — автомат образца 1947 года, или АК-47. Автомат был принят на вооружение советскими военными спустя два года, серийное производство началось в промышленном городе Ижевске.Ижевский механический завод в ближайшие 70 лет после этого произведет от 75 до 100 миллионов единиц этого автомата. В виде стрелкового оружия национальных армий и террористических группировок, полицейских и преступников, АК-47 и его варианты появились в горячих точках и в зонах конфликтов по всему миру. А множество разнообразных подделок и копий этого советского автомата показывает его истинную популярность, которую невозможно переоценить.Прославленный своей неубиваемой надежностью и мощью АК выгнал янки из Вьетнама и угрожал американским солдатам в Ираке и в Афганистане четыре десятилетия спустя. АК-47 изображен на национальном флаге Мозамбика, а также на гербах Восточного Тимора и Зимбабве.Новейшая версия оружия, АК-308, выделяется из ряда себе подобных благодаря уникальной особенности: эта обновленная версия классики холодной войны может стрелять патроном 7,62×51 мм стандарта НАТО.На первый взгляд, новый автомат немного длиннее и тяжелее предыдущего АК-12. Но он унаследовал многие лучшие тактико-технические характеристики предшественника, включая регулируемый складывающийся приклад и модернизированную газовую трубку. Патрон калибра 7,62×51 мм был первоначально разработан для винтовки M14 американского производства и пулемета M60 в конце 1950-х годов, но теперь он используется в массе современного огнестрельного оружия западного типа, например, а израильском IWI Tavor или бельгийском FN SCAR.Модель АК-308 была официально принята на вооружение российской армией прежде всего в морской пехоте и в элитных воздушно-десантных войсках. Но ориентирована она больше, как отмечают разработчики, на западный оружейный рынок.Потенциальным покупателям предложат не только сам автомат, но и бронебойный патрон российского производства. «Мы завершим все испытания в этом году и будем рассылать коммерческие предложения в следующем году», — рассказал главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.«Прежде всего АК-308 — это штурмовая винтовка на экспорт», — вторит Уржумцеву Максим Попенкер, известный эксперт по оружию, который ранее был директором по маркетингу в КБ «Калашников». «Патрон 7,62×51 мм обеспечивает большую пробивную способность, что имеет решающее значение для боевых действий в горной, пустынной или городской среде», — пояснил он.Новый автомат должен заинтересовать в первую очередь военных Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Там сейчас в ходу в основном оружие НАТО, но АК-308 может стрелять и натовскими патронами, так что он вполне совместим с арсеналом армий стран Персидского залива или АТР. На это и рассчитывают маркетологи «Калашникова».«Это могут быть те страны, которые ранее использовали огнестрельное оружие Североатлантического альянса и патроны калибра 7,62×51 мм, — предположил Алексей Леонков, военный эксперт из журнала «Арсенал Отечества». — Я думаю, что проектирование АК-308 было коммерческим ходом, достаточно умным и подходящим, чтобы потеснить винтовки западного производства на мировом рынке вооружений и амуниции».Однако ижевский производитель не делает ставку только на АК-308. Директор «Калашникова» Дмитрий Тарасов отмечал в октябре, что другие винтовки компании, АК-200, 201, 202, 203 и 204, а также винтовки на базе АК-12 и АК-15, привлекли внимание покупателей на государственном уровне в Южной Америке, Южной Азии и в Африке.Проектирование крупнокалиберного АК-308, однако, следует мировой тенденции, пояснил военный историк Юрий Кнутов. «Защитное снаряжение постоянно совершенствуется, становится легче и долговечнее», — сказал он, добавив, что большинство бронежилетов способны выдержать попадание пули меньшего калибра, такого, как 5,45 мм в России или 5,56 мм в НАТО.5,56-миллиметровый западный калибр является основным для армии США с 1960-х годов, он же стал основным и в арсеналах стран-участниц Североатлантического альянса с 1980-х гг. Однако более крупный патрон, 7,26-миллиметрового калибра, поражает цель с удвоенной силой. После десятилетий зависимости от БПС меньшего калибра штатовские оружейники делают попытки разработать новую пулю, которая будет где-то между ее нынешними стандартами 5,56 и 7,62 мм.Тем не менее, на данный момент пуля калибра 7,62 мм остается единственным предложением на рынке с такой пробивной способностью. Если концерну «Калашников» удастся продать свой АК-308 за границу, вполне возможно, что в ближайшем будущем американские солдаты столкнутся с противником, с которым они будут вести бой одинаковыми патронами натовского образца. Олег Орлов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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