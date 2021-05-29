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Air France после трёх дней перерыва возобновила рейсы в Москву
29 мая 2021, 13:55 • 30 • Политика
Источник в парижском аэропорту сообщил, что рейс из французской столицы уже вылетел в Москву.
Рейсы Париж - Москва после трёхдневной заминки были возобновлены. Об этом сообщили источник в службах аэропорта Парижа. По информации собеседника, рейс Air France в субботу, 29 мая, вылетел в столицу России.
До этого авиакомпания отменяла рейсы. Пассажиров перевозила отечественная компания "Аэрофлот".
Как объясняли представители французского перевозчика, причиной тому стало то, что Россия не выдала разрешение на полёт в обход воздушного пространства Белоруссии.
Кроме того, как сообщает ТАСС, рейсы в Россию в обход республики также сможет осуществлять и компания Austrian Airlines. По информации журналистов, субботний рейс из Вены в Москву получил разрешение на пролёт по альтернативному маршруту.
Напомним, что причиной скандала вокруг Белоруссии и вызванных с этим полётных ограничений стала нештатная ситуация с бортом Ryanair. После приземления с рейса были сняты оппозиционный журналист Роман Протасевич, а также его подруга - гражданка России.
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