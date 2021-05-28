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Air France не смогла пробиться в Москву обходным путём даже с третьего раза
28 мая 2021, 11:20 • 247 • Политика
Авиакомпания Air France уже в третий раз подряд отменила рейс из Парижа в Москву в обход Белоруссии.
Решение европейских политиков об авиаблокаде Белоруссии вряд ли пришлось по душе пассажирам, которые вынуждены из-за отменённых рейсов искать обходные пути.
Не повезло, в частности, тем, кто попытался прорваться в Москву из Парижа рейсом авиакомпании Air France. Как уточняется, "вывозной" рейс в обход Белоруссии был отменён уже в третий раз подряд.
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