Air France не смогла пробиться в Москву обходным путём даже с третьего раза

Авиакомпания Air France уже в третий раз подряд отменила рейс из Парижа в Москву в обход Белоруссии.

Решение европейских политиков об авиаблокаде Белоруссии вряд ли пришлось по душе пассажирам, которые вынуждены из-за отменённых рейсов искать обходные пути.

Не повезло, в частности, тем, кто попытался прорваться в Москву из Парижа рейсом авиакомпании Air France. Как уточняется, "вывозной" рейс в обход Белоруссии был отменён уже в третий раз подряд.