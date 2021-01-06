Агутину досталось за гражданство США: "Погибать за Россию... на полпути в Америку"

Дочь музыкантов Леонида Агутина и Анжелики Варум похвасталась получением гражданства США. На своей странице в Instagram она поместила фото, на котором улыбается, держа в руках документы и американский флаг.

Снимок был сделан для Службы гражданства и иммиграции США. Ведомство регулярно публикует такие снимки со "счастливыми новыми гражданами", чтобы прорекламировать получение американского гражданства.

Примечательно, что снимок 21-летняя Елизавета Варум сопроводила фразой, что она теперь официально "an apple pie bitch". Цензурный перевод на русский язык звучит примерно как "самка яблочного пирога". К слову, и сам Леонид Агутин ранее стал лауреатом международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition. Не значит ли это, что вся семья сердцем уже больше в США?

Член Общественной палаты России Павел Пожигайло, обсуждая сложную проблему глобализма и выбора новой родины в беседе с Царьградом, отметил: с одной стороны, мы не можем никого ограничивать в выборе, но есть и обратная сторона медали. Если человек делает выбор не в пользу страны, или его семья ориентирована не на Россию, а на США, значит, он не должен предъявлять требования к официальной Москве. Так, он уже не будет, например, чьим-то доверенным лицом.

"Если дочь или близкий родственник получает иностранное гражданство, значит, всё - в политику вход заказан. В том числе, например, такие вещи как доверенное лицо на выборах президента или участие в выборах в Государственную думу. В любом качестве. Потому что они же за деньги идут во всё. К сожалению, все эти артисты или по крайней мере большинство - продажные. Понимаете, это всё лицедейство. Таких как Высоцкий давно уже нет. А эти за деньги готовы сплясать что угодно. Показала ситуация, что Владимир Зеленский, который у нас здесь обезьянничал, собирал деньги, теперь, на Украине президентом каким-то чудным образом стал. И Россия для него теперь - первый враг. Такие же ещё у нас артисты Алексей Горбунов, Анатолий Пашинин. Сколько их, этих артистов...", - отметил Пожигайло.

Кстати, Леонид Агутин, если уж речь зашла о политике, в 2019 году говорил, что обижен отказом присвоить ему звание народного артиста России. Агутин полагал, что к 50-летию он будет обеспечен таким статусом. Но дали только орден Дружбы.

"Мне в прошлом году вручили орден Дружбы, и я, честно говоря, был немножко ошарашен. Почёт, спасибо, очень приятно. Но по праву я бы хотел звание "Народный артист" к юбилею", - сказал Агутин в интервью ТАСС.

Вероятно, ориентация на США стала следствием обиды? В том самом интервью Агутин настаивал, что главное - зритель, а награды - суетное. Как бы там ни было, Пожигайло придерживается своей жёсткой позиции:

"Мы должны абсолютно всё поставить на свои места. Вот этот клоун, так сказать, или лицедей, человек, который за деньги готов плясать и петь где угодно за рубежом - и на похоронах, на свадьбе, или там на воровской сходке, он не должен допускаться ни к какой политике вообще. И тогда пусть живут как хотят, - резюмировал эксперт, подчеркнув, такая жёсткость нужна, поскольку половинчатых решений тут нет. - Ну как можно погибать за Россию, когда ты на полпути в Америку".