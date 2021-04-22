"Агрессия России" не стала поводом для экстренного сбора глав НАТО

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Повестка очередного заседания лидеров альянса обошлась без сюрпризов

"Агрессивные действия России" вызывают беспокойство в странах НАТО. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, это – вызов, который требует ответа. Однако, если судить по дате очередного саммита, это заявление больше похоже на дань сегодняшней западной моде, чем на реальные опасения альянса в отношении РФ.

Главы стран-членов НАТО проведут заседание 14 июня 2021 года, объявил Столтенберг. Повестку дня составят "вызовы нынешнего и завтрашнего дня", анонсировал генсек. В этот перечень он внес терроризм, развитие вредоносных технологий, кибератаки, изменение климата, усиление Китая, но на первое место поставил "агрессивные действия России", передает РИА "Новости". Впрочем, получается, особой угрозы на Западе от РФ, на самом деле, не видят, раз готовы отложить обсуждение своей реакции почти на два месяца.

Ранее в США заявили о нарастании "российской агрессии" против Украины, проявлениями которой назвали военные учения в Крыму и на юго-западных территориях РФ, а также эскалацию конфликта в Донбассе.

Призывают скоординировать в рамках НАТО новые антироссийские шаги в власти Чехии, передает телеканал "360", но они раскручивают скандал вокруг взрывов на оружейном складе в 2014 г., в причастности к которым вдруг заподозрили российские спецслужбы.

На этом фоне Прага выставила Москве ультиматум: вернуть отозванных чешских дипломатов и компенсировать ущерб. В РФ уже ответили, что в подобном тоне Чехия может говорить с НАТО, с Россией подобный стиль общения недопустим.

Накануне президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в котором дал и сигнал Западу: Москва хоть и настроена миролюбиво, но ее терпение не безгранично.