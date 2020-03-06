Агрессия из Арктики: Зачем Россия наращивает оборону на Севере

Россия намерена предупредить возможные угрозы, исходящие от других стран из Арктики. Глава государства Владимир Путин утвердил документ об основах госполитики нашей страны в этом регионе до 2035 года.

Согласно документу одним из вызовов для нашей страны является наращивание военного присутствия других стран и связанный с этим рост конфликтного потенциала.

Как сообщал Царьград ранее, в Арктике уже создана российская группировка войск общего назначения. Российские военные в северном регионе будут обеспечивать безопасность в регионе, а также осуществлять береговую охрану.

В "Основах государственной политики России в Арктике на период до 2035 года" перечислены и угрозы, которые являются основными для национальной безопасности России в Арктике.

В числе таковых - сокращение численности населения; низкий уровень развития социальной, транспортной и информационно-коммуникационной инфраструктуры; низкие темпы геологоразведки перспективных минерально-сырьевых центров; нарушение сроков строительства ледоколов и других судов для Северного морского пути; низкие темпы развития отечественных технологий, необходимых для освоения Арктики.

Кроме того, отмечает РБК, отдельной статьёй указаны и вызовы в сфере обеспечения национальной безопасности в Арктике.

Возможными вызовами из северного региона для нас являются:

- наращивание военного присутствия других стран в Арктике и связанный с этим рост конфликтного потенциала;

- дискредитация деятельности России и попытки других государств пересмотреть базовые положения договоров, регулирующих хозяйственную деятельность в Арктике, или отказ от их использования;

- воспрепятствование хозяйственной деятельности России в Арктике;

- незавершённость международного правового разграничения акваторий региона.