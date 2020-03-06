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Агрессия из Арктики: Зачем Россия наращивает оборону на Севере
06 марта 2020, 00:35 • 102 • В мире
Президент России Владимир Путин утвердил указ об основах государственной политики России в Арктике на период до 2035 года. Как говорится в документе, одним из главных вызовов России в Арктике является наращивание военного присутствия других стран и связанный с этим рост конфликтного потенциала.
Россия намерена предупредить возможные угрозы, исходящие от других стран из Арктики. Глава государства Владимир Путин утвердил документ об основах госполитики нашей страны в этом регионе до 2035 года.
Согласно документу одним из вызовов для нашей страны является наращивание военного присутствия других стран и связанный с этим рост конфликтного потенциала.
Как сообщал Царьград ранее, в Арктике уже создана российская группировка войск общего назначения. Российские военные в северном регионе будут обеспечивать безопасность в регионе, а также осуществлять береговую охрану.
В "Основах государственной политики России в Арктике на период до 2035 года" перечислены и угрозы, которые являются основными для национальной безопасности России в Арктике.
В числе таковых - сокращение численности населения; низкий уровень развития социальной, транспортной и информационно-коммуникационной инфраструктуры; низкие темпы геологоразведки перспективных минерально-сырьевых центров; нарушение сроков строительства ледоколов и других судов для Северного морского пути; низкие темпы развития отечественных технологий, необходимых для освоения Арктики.
Кроме того, отмечает РБК, отдельной статьёй указаны и вызовы в сфере обеспечения национальной безопасности в Арктике.
Возможными вызовами из северного региона для нас являются:
- наращивание военного присутствия других стран в Арктике и связанный с этим рост конфликтного потенциала;
- дискредитация деятельности России и попытки других государств пересмотреть базовые положения договоров, регулирующих хозяйственную деятельность в Арктике, или отказ от их использования;
- воспрепятствование хозяйственной деятельности России в Арктике;
- незавершённость международного правового разграничения акваторий региона.
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