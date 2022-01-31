Агрессия Британии против России поставила Европу на грань раскола - FT

Париж и Берлин встревожены агрессией Лондона в отношении Москвы, пишет FT. "Кризис в Восточной Европе может расколоть Запад на два лагеря: с одной стороны англо-американский, с другой - франко-германский", - считает колумнист издания.

Франция и Германия обеспокоены воинственной политикой Великобритании в отношении России. Об этом пишет колумнист Financial Times Анн-Сильвен Шассани, комментируя ситуацию вокруг Украины.

Обозреватель издания указывает, что, пока Париж и Берлин ведут сдержанную политику в отношении Москвы, Лондон полностью перенял агрессивный подход американцев. Британия вовсю накачивает Украину оружием и выступает с заявлениями о неминуемом "вторжении России".

По мнению Анн-Сильвен Шассани, такой подход к делу сильно беспокоит Францию и Германию. Всё это напоминает ситуацию времён войны в Ираке. Тогда Британия так же активно утверждала себя в роли главного союзника Соединённых Штатов. Обозреватель опасается повторения событий прошлого.

Кризис в Восточной Европе может расколоть Запад на два лагеря: с одной стороны англо-американский, с другой - франко-германский,

- пишет колумнист Financial Times.

Напомним, что война в Ираке началась с ложных обвинений в наличии у страны оружия массового поражения. А в настоящее время американские политики и СМИ заявляют о подготовке "вторжения России на Украину", при этом игнорируя заявления Киева о том, что ничего такого и близко нет.