Агрессивный медведь не собирается нападать: Американский журналист развенчал страхи запада о России

Для американских политиков и СМИ привычно изображать Россию в виде агрессивного медведя с неограниченными территориальными аппетитами. Однако факты противоречат такой паникерской точке зрения. "Россия ведет себя странно для страны, которая собирается на кого-то нападать", пишет американский журналист Тэд Карпентер

Очень опасная страна с почти неограниченными территориальными аппетитами – такой обычно изображают Россию американский политики, такой образ нашей страны рисуют на своих страницах американские СМИ. Злонамеренный миф об "агрессивной России" продолжает обрастать новыми подробностями. Однако где факты, которые могли бы поддержать эту паникерскую точку зрения?

Об этом с своем материале для издания The American Conservative пишет публицист Тэд Карпентер. По его словам, новый, самый мощный виток истерик на тему "экзистенциальной угрозы", которой Россия является для всего демократического Запада, начался еще до того момента, как Дональд Трамп был избран президентом.

Начало этого витка надо искать в 2008 году, когда начались боевые действия между Москвой и Тбилиси. Несмотря на то, что фактическим агрессором в этой ситуации была Грузия, сенатору Джону Маккейну ничего не помешало заявить, что в этом конфликте проявились "российские амбиции и желание восстановить старую Российскую империю".

После того, как Россия присоединила в 2014 году полуостров Крым, что стало следствие "революции на Майдане" в Киеве, в ходе которой был свергнут законно избранный президент, американские ястребы снова закричали, что "Путин разработал детальный план для возвращения Российской империи".

"Говорящая голова", писатель Ральф Питерс убеждал американцев в том, что "Путин считает территории от Варшавы до Бишкека имуществом, украденным у законного владельца – Российской империи. Следом все слышали еще более апокалипсическую риторику Хиллари Клинтон, которая сравнила Россию с "Германией 90-х".

В последние пять лет такие утверждения стали звучать еще чаще. К примеру, в марте 2017 года президент Литвы Даля Грибаускайте прямо заявила: "Россия представляет собой угрозу не только для Литвы, но и для всей Европы".

На самом же деле все совершенно не так. Действия России, отмечает американский публицист, носят скорее оборонительный характер. Ведь если бы в 2008 году Россия была настроена на экспансию, она бы с очень незначительными усилиями взяла бы Тбилиси. Однако российские войска никто и не думал туда отправлять. Вместо этого российские войска, даже не обратив внимание на "лакомые нефтепроводы" пересекающие Грузию, просто ушли в горы.

Кроме того, хотя Путин и стремится модернизировать российскую армию, военные расходы страны не только не растут, но даже сокращаются. Путин сосредоточился на разработке оружия дальнего действия с точным наведением и продолжает военные исследования и разработки в отношении гиперзвуковых самолетов и ракет.

Восстановление и модернизация следуют за десятилетием военного упадка и распада в течение 1990-х при Борисе Ельцине. При этом военный бюджет Москвы по-прежнему очень скромен - 66,3 миллиардов долларов. Особенно это заметно на фоне просто гигантского бюджета США в 716 миллиардов долларов.

Единственный не ослабленный источник российского влияния – большой ядерный арсенал Москвы. Однако ядерное оружие – это все-таки фактор сдерживания противника. Для демонстрации силы и военных действий оно совершенно не подходит. Разве что предположить, что политическое руководство России готово пойти на самоубийство.

Слишком много американцев продолжают вести себя так, словно США все еще противостоят СССР. Однако если американские политики не изменят своего мышления и своего отношения к России, печальный финал может когда-нибудь стать реальностью, резюмирует автор.