Агрессивный Эрдоган попытается разжечь конфликт в Карабахе - эксперт

Реджеп Эрдоган. Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Анкаре выгодна сложившаяся ситуация между Баку и Ереваном

Турция сделает все возможное, чтобы военный конфликт между Арменией и Азербайджаном разгорелся с еще большей силой. Такую точку зрения выразил директор Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Политолог отмечает, что от президента Турции Реджепа Эрдогана не стоит ждать ничего другого.

Как отметил Сатановский на радио Sputnik Армения, Эрдоган стал "агрессивен и неконструктивен" по всем вопросам, добавив, что турецкий лидер хоть и не начал этот конфликт, но постарается его развить.

Однако, по мнению политолога, ждать боевых действий от самой Анкары не стоит. По его словам, у Турции достаточно своих проблем, в том числе в виде напряженных отношений с Россией. Из-за недавних учений между Россией и Арменией, Эрдоган не рискнет нападать на последнюю, считает Сатановский.

Ранее в Турции уже выразили поддержку Азербайджану в сложившихся обстоятельствах. Обострение конфликта произошло на границе двух стран 27 сентября. Армения, Азербайджан и непризнанная республика Нагорный Карабах объявили военное положение.

При этом другой эксперт считает, что конфликт быстро не завершится. Он не для этого был спровоцирован третьей стороной.