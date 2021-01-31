Агрессивные протестующие всё никак не угомонятся: В Петербурге впервые применили спецсредства

Сначала участники несанкционированной акции бросали в полицию снежки, а потом перешли к более радикальному воздействию. После нескольких нападений на силовиков те применили слезоточивый газ. Спецсредства были применены в Северной столице впервые.

Как пишет "Фонтанка", это произошло на Сенной площади. Агрессивные протестующие всё никак не угомонятся. Они устроили драку на Бородинской улице, впятером избив человека. Он потерял сознание, говорят очевидцы. Сотрудники ОМОНа в автозаке дали пострадавшему воды и привели в чувство.

Началась зачистка площади. Участники протестной акции совершили несколько попыток отбить тех, кого задержала полиция.

31 января в ряде городов России проходят незаконные акции, устроенные оппозицией. В Петербурге из-за этого перекрыты мосты и улицы в центре города, внесены изменения в маршруты общественного транспорта, не функционируют несколько станций метрополитена. На Невский проспект митингующим прорваться не удалось. Они сначала пошли на Пионерскую площадь, откуда направились на Сенную.