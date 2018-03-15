«Агрессивная линия вражды»: зачем Лондон пошёл на обострение отношений с Москвой

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о том, что Лондон прерывает контакты с руководством РФ. Также в течение недели территорию Соединённого Королевства должны покинуть 23 российских дипломата. Как пояснила Мэй, это вынужденные шаги — Лондон не сомневается в причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. При этом британская сторона не предоставила пока ни одного доказательства. В МИД РФ заявили о готовности ввести контрмеры. Какие цели преследует Великобритания, раздувая скандал, выяснял RT.

Великобритания высылает из страны 23 российских дипломата, которых власти Соединённого Королевства посчитали «незаявленными офицерами российской разведки». Сотрудники дипмиссии РФ должны покинуть страну в течение недели. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте по вопросу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«На совещании в Совете национальной безопасности мы договорились предпринять меры по подрыву шпионской сети России в Великобритании и по противодействию враждебной активности. Это самая большая высылка дипломатов за последние 30 лет», — сказала Мэй.

«Россия ответственна»

После заявления о высылке российских дипломатов из страны премьер-министр Великобритании сообщила, что власти прерывают все контакты «на высоком уровне» между Россией и Великобританией». В частности, Лондон отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить Соединённое Королевство.

В ближайшем будущем Великобритания выработает законодательные инициативы для защиты государственных границ. Как пояснила Мэй, подобные меры принимаются только против террористических организаций. Помимо этого, Лондон пообещал ужесточить санкции против РФ.

«Наше правительство заключает, что Россия ответственна за этот отвратительный акт. Нет никакого альтернативного вывода: российское государство виновно в покушении на Скрипаля и его дочь и угрозе жизни других жителей Солсбери, включая сотрудника полиции Ника Бейли», — заявила Мэй.

По словам главы британского правительства, отравление Скрипаля Лондон трактует как «неправомерное применение силы против Великобритании».

При этом Мэй воздержалась от озвучивания конкретных доказательств причастности РФ к случившемуся. Вывод о вине Москвы она основывает на том, что именно Россия является разработчиком нервно-паралитического вещества «Новичок», которым предположительно был отравлен Скрипаль. Ещё одним «подтверждением» причастности РФ к отравлению экс-разведчика Мэй назвала привычку России «рассматривать своих диссидентов как мишени для легитимных атак».

Позднее на экстренном заседании Совета Безопасности ООН представитель Великобритании обвинил Россию в нарушении Конвенции о запрещении химоружия. В ответ на это постпред РФ Василий Небензя заявил, что Москва готова к проведению расследования, и отверг все обвинения Лондона.

«Мы неоднократно предупреждали, что что-нибудь в этом роде, какая-то провокация накануне известных событий (выборов президента России и ЧМ-2018. — RT) может случиться. Сегодня мы свидетели того, что власти Соединённого Королевства ведут курс на сознательное очернительство России, не гнушаясь никакими методами», — заявил Небензя.

Ультиматум неприемлем

4 марта Сергей Скрипаль, осуждённый в РФ за госизмену, и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены полицейским Ником Бейли на скамейке в городе Солсбери, вблизи торгового центра Maltings. По словам очевидцев, у мужчины и женщины были затуманены глаза, оба странно жестикулировали и вскоре потеряли сознание. Сейчас Скрипаль, его дочь и полицейский Бейли находятся в критическом состоянии.

Место отравления Сергея Скрипаля

Reuters

Как сообщило местное издание Salisbury Journal, в качестве яда мог быть использован фентанил — сильнейшее наркотическое вещество. Однако эта версия была опровергнута властями.

12 марта британские правоохранители заявили, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое, как утверждается, было изобретено для нужд спецслужб СССР. По результатам экспертизы Мэй обвинила Россию в причастности к инциденту.

«Либо это были прямые действия российского государства против нашей страны, либо российское руководство потеряло контроль над этим катастрофически вредным нервно-паралитическим веществом и позволило ему попасть в другие руки», — заявила Мэй.

Западные СМИ поспешили сравнить этот случай с гибелью Александра Литвиненко — бывшего сотрудника ФСБ РФ, который скончался в Англии в 2006 году от отравления полонием-210. Власти Великобритании обвинили тогда в покушении Москву — якобы российские спецслужбы организовали убийство перебежчика из соображений мести.

Российская сторона полностью отрицает эти обвинения, так же как и обвинения в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль, и готова подключиться к расследованию случившегося. Как заявил 13 марта глава МИД РФ Сергей Лавров, до тех пор, пока британские власти не предоставят доступ к веществу, которым был отравлен бывший сотрудник ГРУ, Москва не намерена отвечать на претензии Лондона.

«Россия невиновна, Россия готова сотрудничать в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, если Соединённое Королевство удосужится и снизойдёт до того, чтобы выполнить свои международно-правовые обязательства по тому же документу», — отметил Лавров.

14 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не приемлет голословных обвинений и ультимативного тона. По его словам, «здравый смысл подсказывает и демонстрирует, что никаких оснований для таких упрёков быть не может».

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Reuters

Испортить выборы в России

В выступлении перед членами парламента Мэй отметила, что в действиях против России заручилась поддержкой президента США Дональда Трампа и французского лидера Эммануэля Макрона.

В свою очередь, эксперты, опрошенные RT, считают, что, выдвигая обвинения в адрес Москвы, Лондон таким образом пытается решить свои внутренние и внешнеполитические проблемы. Правительство Мэй затеяло информационную и дипломатическую атаку на РФ, чтобы отвлечь внимание общества от последствий выхода из ЕС и продемонстрировать всему миру «истинное лицо» российского президента в преддверии выборов 18 марта.

«В этой ситуации проглядывается несомненная связь с нашими президентскими выборами. Это часть западного похода против Москвы и лично против Путина. Удар пытаются нанести по выборам, чтобы достичь своей цели — изменить режим в России. Это агрессивная, ничем не замаскированная линия вражды», — отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Института Европы РАН доктор политологических наук Игорь Максимычев.

По словам эксперта, с точки зрения здравого смысла скандал вокруг отравления Скрипаля не может отвечать интересам РФ. Накануне выборов Россия оказалась втянутой скандал, в результате которого на ней будет «поставлен очередной штамп врага демократии и агрессора», отметил эксперт.

Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш также полагает, что Лондон пытается внести «ложку дёгтя» во вполне ожидаемый триумф Владимира Путина на выборах.

«На мой взгляд, мы наблюдаем далеко не самую масштабную атаку. Накануне выступления Мэй, как мне кажется, замах был более серьёзный. Весь этот информационный шум, который не обеспечен фактами, очень быстро сойдёт на нет, потому что без фундамента такие обвинения долго не висят в воздухе. Тем не менее этого вполне может хватить, чтобы немножко испортить 18 марта в России», — пояснил в беседе с RT Коктыш.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на выступлении в парламенте

© Carl Court/Getty Images

«Большой брат из-за океана»

По мнению Коктыша, раздувая скандал вокруг отравления Скрипаля, Лондон стремится вызвать негативную реакцию у США и европейских государств и затем сыграть на всплеске русофобии в собственных интересах.

«Расчёты понятны: Британии нужна поддержка Соединённых Штатов по её переговорам о брексите с ЕС. Загоняя европейских союзников Вашингтона в новую конфронтацию с Россией, Британия рассчитывает оказать США соответствующую услугу, взамен ожидая, что Америка пролоббирует более выгодные условия брексита», — сказал Коктыш.

Заседание британского парламента

Reuters

В комментарии RT член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков предположил, что за действиями Лондона, наоборот, может стоять «Большой брат из-за океана», втягивающий Великобританию в свою новую большую игру. По его мнению, Белый дом меняет политическую стратегию, чтобы удачно провести перевыборы в конгресс и сенат.

«Давайте посмотрим шире на то, что происходит. Отставка главы Госдепа Рекса Тиллерсона. Вместо него назначается директор ЦРУ Майкл Помпео. Это очень сильно напоминает фильм «Крёстный отец», когда главный герой говорит, что «нам не нужен мирный консельери, нам нужен консельери войны», — заявил Судаков.

Эксперт уверен, что тема вмешательства РФ в президентские выборы США лишилась информационной подпитки ввиду отсутствия реальных доказательств. В скандале вокруг отравления Скрипаля также нет фактов, но Вашингтон с помощью Лондона весьма успешно дал свежий повод для обвинений Москвы во вмешательстве во внутренние дела западных стран.

«Полагаю, что сейчас Великобритания играет не от своего имени, так как вряд ли может диктовать свои условия. Отравление Скрипаля и пиаровская раздутость всего этого говорят о том, что эта акция была спланирована. В то же время истерия вокруг этого дела нагнетается в Великобритании неслучайно», — считает Судаков.

Политолог обратил внимание, что атака на Москву призвана укрепить внутриполитический статус Мэй. Судаков поддерживает мнение Коктыша о том, что, обвиняя РФ в отравлении Скрипаля, Лондон может оказывать услугу Вашингтону. В благодарность за нападки на РФ США окажут влияние на континентальную Европу по вопросу о брексите.

«И ещё один важный момент — Мэй обвиняет Россию в применении химоружия. Это может быть связано с текущей ситуацией в Сирии. С помощью надуманных фактов Запад пытается вовлечь Россию в большую военную кампанию, которая будет опять возобновлена на сирийской земле. Известно, что США мечтают нанести удар по Дамаску, чтобы отомстить Асаду и показать, что Россия не справилась с уничтожением мирового терроризма», — предположил эксперт.

Обязательный ответ

В своём выступлении в парламенте Тереза Мэй также вынесла на обсуждение вопрос о введении дополнительных санкций против России. Под ограничительные меры может попасть в том числе работающий в Великобритании телеканал RT. Об этом в письме автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости» (держатель лицензии RT) сообщил британский медиарегулятор Ofcom.

13 марта Министерство иностранных дел РФ предупредило Лондон, что любые угрозы принятия санкционных мер в отношении РФ не останутся без ответа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что если RT будет вынуждено приостановить вещание в Великобритании, то ни одно британское СМИ не будет работать в Российской Федерации.

«Считаем категорически неприемлемым и недостойным тот факт, что правительство Великобритании в своих неблаговидных политических целях пошло на дальнейшее серьёзное обострение отношений, объявив о целом наборе враждебных мер, включая высылку из страны 23 российских дипломатов», — говорится в сообщении МИД РФ в ответ на выступление Терезы Мэй.

По мнению Максимычева, нужно ответить на «безобразные действия» Великобритании «той же самой монетой или даже перекрыть их по суровости».

«Это необходимо хотя бы для того, чтобы нас уважали в этом мире. Поскольку по всякой ерунде начинается шум, санкции против России, когда мы совсем ни при чём», — отметил Максимычев.

Международные отношения строятся на принципе взаимности, поэтому зеркальные меры абсолютно точно будут введены, уверен Коктыш.