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Агрессии нет, но Россия всё равно виновата: В США бьют тревогу - Путин побеждает в "гибридной войне"
11 декабря 2020, 21:00 • 365 • Политика
В США бьют тревогу из-за того, что президент России Владимир Путин побеждает в "гибридной войне", которую Москва якобы ведёт против Вашингтона. Американцы так и не смогли найти признаки "агрессии", но при этом абсолютно уверены, что Россия всё равно виновата.
Такое мнение, в частности, высказали журналисты Дэвид Шедд и Ивана Страднер в издании National Review. Они отметили, что Кремль уже давно ведёт против США "гибридную войну" и пока побеждает в ней. Что такое "гибридная война" и что конкретно "воинственного" делает Россия, журналисты уточнять не стали. Но при этом они выразили полную уверенность, что правовой хаос, который последовал за президентскими выборами в США, это "дело рук Кремля". Хотя никто из американских политиков в этом году не обвинял Россию во "вмешательстве в выборы".
По мнению авторов статьи, секрет России не во вмешательстве, не в кибератаках, а в воздействии на разум американцев. Шедд и Страднер отмечают, что Путин годами пытается изменить представление обывателей об американских институтах власти, заронить в них зерно сомнения в правильности "демократического" пути. И в этой сфере он действительно достиг больших успехов.
Напомним, что победителем выборов в США называют Джо Байдена. Однако его противник Дональд Трамп пытается через суды доказать, что кандидат от демократов смог победить благодаря масштабным фальсификациям.
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