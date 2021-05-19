Аграрный лоббист Леонид Яковишин построил себе усыпальницу «как у Наполеона»

В советское время сатирический журнал «Крокодил» публиковал такие истории под рубрикой «Их нравы» - герой Украины и один из главных украинских латифундистов при жизни возвёл себе мавзолей. «Крышка саркофага из красного гранита весит 2,5 тонны, – удивляется юрист Татьяна Монтян. – Сам саркофаг – 23 тонны. А стоит всё это сооружение 150 тысяч долларов». По словам Яковишина, весь мавзолей обошёлся ему в 3 миллиона долларов, а строили этот «шедевр стиля быкоко» (браво, Монтян!) десять лет.

Мавзолей Яковишина – ключ к пониманию того, в чьих руках оказалась власть в постсоветской Украине. После распада СССР казалось, что вторая на тот момент (после германской) экономика Европы если и не выведет Украину в европейские лидеры, то уж точно обеспечит гражданам новой страны сытую и безбедную жизнь. Так бы, пожалуй, и вышло, когда бы у власти не оказались стяжатели из сельской глубинки во главе с коммунистом Леонидом Кравчуком, разворовавшие на корню всё, до чего дотянулись их загребущие руки. Именно из этой среды и поднялся латифундист Яковишин – вчерашний агроном и директор совхоза. Выражение «из грязи в князи» – про него и про выводок украинских политиков, чьими стараниями Украина обрела свой сегодняшний облик. Себя они, впрочем, мнят ровней Наполеону – не случайно свой мавзолей Яковишин «слизал» с усыпальницы французского императора. «Интерьер усыпальницы, - сообщают украинские издания, – украшают четыре позолоченных изваяния героя Украины – в 20, 40, 60 и 80 лет. Внутри – копии витражей из немецкого храма 600-летней давности». Согласитесь, не всякому взбредёт в голову устанавливать золотых истуканов у себя на могиле! Но для украинских богатеев подобное – чуть ли не норма.

Мавзолей Яковишин возвёл в небольшом городке Бобровица Черниговской области. Каждый третий взрослый житель Бобровиц работает на Яковишина. Сам бывший депутат Рады называет их своей «челядью», хотя, скорее они – его крепостные. Другой работы в городке и окрестностях всё равно нет. Средний месячный заработок «челяди» – 150 долларов. Считается, что это – неплохие деньги.