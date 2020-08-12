Аграрный кризис примирил молдавский парламент

«Впервые в парламенте этого созыва удалось создать атмосферу диалога»

Депутаты парламента Молдовы прервали свой отпуск, чтобы решить острые вопросы, среди которых главный – оказание помощи фермерам. А для этого представителям оппозиции (партии PAS и Платформа DA) пришлось смириться с тем, что придётся работать вместе с депутатами парламентской коалиции (Партия социалистов и Демократическая партия).

По словам главы фракции Демократической партии Дмитрия Дьякова, «впервые в парламенте этого созыва удалось создать атмосферу диалога».

«Такое в этом парламенте происходит в первый раз, это необходимо нам. Мы в разных ипостасях, кто-то во власти, кто-то в оппозиции, но парламентарии должны вместе искать решения для важных проблем, и сегодня это произошло. Обмен мнениями был жарким»,

– рассказал журналистам Дмитрий Дьяков после окончания встречи.

По его словам, кроме ситуации в сельском хозяйстве, которая признана катастрофической, обсудили и борьбу с пандемией коронавируса и проблемы в системе образования.

«Было жарко, но мы рады, что все фракции были активны в этом диалоге. Мы сформировали две рабочие группы – одну по ситуации в сельском хозяйстве и вторую по ситуации с коронавирусом. Надеюсь, что эту тенденцию к диалогу в парламенте, мы сможем экстраполировать и на общество. Потому что мы сидим на баррикадах и не хотим с них спускаться, а это не правильно»,

– отметил Дьяков.

О том, что диалог между парламентской коалицией и оппозицией будет продолжаться, рассказал после встречи и вице-председатель парламента, депутат от ПСРМ Влад Батрынча.

«Такое поведение демонстрирует политическую зрелость, это важный знак для всего общества. Мы встретились, чтобы понять и определить, какие деньги у нас есть для наших проектов и предложений в стране и за её пределами. Мы должны провести переговоры с МВФ, чтобы получить возможность поддерживать ситуацию в нормальном состоянии. Сегодня о многом не удалось договориться, но этот диалог продолжится»,

– уверен Батрынча.

На встречу не пригласили депутатов фракций партий Pro Moldova и «Шор» – в ДПМ выступили категорически против ведения любых переговоров с перебежчиками и с представителями «олигархических группировок». С демократами согласились социалисты, а также депутаты PAS и Платформы DA.

Разногласий на встрече всё же не удалось избежать – оппозиция требует срочного созыва внеочередного заседания парламента, на котором следует принять решения на законодательном уровне в связи с ситуацией в сельском хозяйстве и в здравоохранении.

«Есть разногласия. Мы считаем, что нам срочно нужно созвать заседание парламента, чтобы найти решения для фермеров. У правящей коалиции другой подход. Мы будем настаивать на созыве парламента в ближайшие 7 дней»,

– заявил депутат PAS Игорь Гросу после встречи.

Социалисты же считают, что созывать заседания парламента необходимо только в том случае, когда предварительно будут согласованы решения по всем проблемным вопросам.

«ПСРМ не готова просто так созывать заседание. Мы должны дать людям результат, а эти безвкусные шоу, которые мы видели на прошлых заседаниях, никаких результатов не приносят. В связи с чем четырём парламентским партиям, хоть это и не просто, следует искать и находить широкий консенсус»,

– считает Влад Батрынча.

Удастся ли парламентариям найти этот консенсус, покажет время. Однако ситуация в стране такая, что искать его всё же придётся – к проблемам, которые принёс с собой коронавирус прибавились последствия весенней засухи, погубившей в некоторых регионах Молдовы до 80% урожая. Для страны, в которой 30% населения занято в сельском хозяйстве, это катастрофа.