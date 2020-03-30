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Агония. Зеленский получил тройную оплеуху в парламенте

30 марта 2020, 19:35  •  157 • Украина

На монобольшинстве Владимира Зеленского в Верховной раде можно ставить крест – в парламенте не хватило голосов, чтобы утвердить кадровые назначения и закон по борьбе с коронавирусом.

Так, Рада сегодня уволила со своих постов министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца, однако новые главы этих ведомств назначены не были – в парламенте банально не хватило голосов.

На должность министра финансов планировали назначить Сергея Марченко, но его поддержали только 223 парламентария при необходимых 226. Аналогично произошло и при голосовании за утверждение Максима Степанова на должность главы Минздрава.

Депутат Максим Бужанский, представляющий группу олигарха Игоря Коломойского, дал понять, что провал голосования – результат конфликтов внутри «Слуг народа» и, в частности, попыток Владимира Зеленского торговаться с партией Петра Порошенко.

«Всего месяц понадобился Шмыгалю, чтоб превратиться в Гончарука. И да, берешь взаймы один голос у «Европейской солидарности», теряешь три своих», – написал Бужанский.

«Итого в условиях угрозы эпидемии и финансового кризиса страна осталась без руководителей профильных ведомств. Но тут важнее другое. К коронавирусному и экономическому кризису теперь уже официально добавился политический. Монобольшинство имени Зеленского торжественно приказало долго жить», – комментирует одесский журналист Юрий Ткачев.

После увольнений Зе-Рада попыталась принять новый бюджет, якобы направленный на борьбу с пандемией, однако и это голосование провалилось – инициативу поддержали 223 парламентария из 341 присутствующих.

Отметим, принять новый бюджет монобольшинству не помогла даже поддержка фракции «Голос», большинство членов которой проголосовали «за».

Сегодня вечером команда Владимира Зеленского планирует созвать новое внеочередное заседание украинского парламента для того, чтобы всё-таки протянуть закон о новом бюджете.

«Монокоалиции «Слуга народа» больше нет. Спикер Разумков больше не контролирует парламент. Президент Зеленский больше не контролирует свою партию и фракцию «Слуга народа».

Сессия закрыта. Правда на выходе из сессионного зала всем депутатам объявили о том, что президент Зеленский потребовал созвать новое внеочередное заседание и принять закон о земле и о банках. Похоже на истерику, стремительно переходящую в агонию. Похоже, позорная эпоха Квартала 95 в украинской политике скоро закончится», – комментирует депутат Ренат Кузьмин, экс-замгенпрокурора Украины.

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