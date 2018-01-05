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«Агония властей»: в России ответили на заявления МИД Украины о «билете в один конец»
05 января 2018, 01:54 • 240 • Украина
Поездка в Россию может стать «билетом в один конец», утверждают в департаменте консульской службы МИД Украины. Ранее СБУ сообщила, что в Москве якобы был задержан украинец, принимавший участие в операции в Донбассе. В Госдуме назвали заявление внешнеполитического ведомства агонией властей, которые скоро потеряют контроль над страной, а в Совфеде считают, что Киев таким образом тиражирует «самые неприглядные страницы» советского прошлого. Чем вызваны подобные высказывания и как на них отреагируют жители Незалежной — в материале RT.
РИА Новости
Украинское внешнеполитическое ведомство предостерегло граждан от поездок в Россию, заявив, что такое путешествие будет «билетом в один конец».
«Путешествие украинцев в Россию — нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Так стоит ли рисковать собственной свободой и причинять муки родным?!» — гласит сообщение в официальном аккаунте Twitter департамента консульской службы МИД Украины.
Таким образом дипломаты прокомментировали сделанное ранее СБУ заявление, согласно которому в Москве российскими спецслужбами якобы был задержан гражданин Украины Олег Негода. В СБУ утверждают, что Негода, участвовавший в военной операции против самопровозглашённых республик Донбасса, был задержан, когда ехал к своим родственникам.
Заявления о «билете в один конец» являются агонией администрации Порошенко, которая потеряет власть в наступившем году, считает член комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев.
«Это уже агония сегодняшних руководителей Украины. Это с народом Украины ничего общего не имеет. Вы же знаете, что на территории России миллионы украинцев, более 3—4 млн человек. И вы можете себе представить, что этим людям будет запрещен въезд в Россию? Хотя это пока рекомендация… Это всего лишь агония», — приводит слова парламентария агентство РИА Новости.
Тайсаев отметил, что события последних месяцев говорят о том, что Украину в 2018 году ждут серьёзные перемены.
«В этом году произойдут очень серьёзные события, вот увидите. Мне кажется, люди, которые незаконно захватили власть на Украине, путём переворота пришли к этой власти, они эту власть в нынешнем году потеряют. Мне так кажется», — заключил депутат.
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что подобными предупреждениями Киев тиражирует «самые неприглядные страницы» советского прошлого.
«МИД Украины, назвав поездку в Россию «билетом в один конец», прибег к чуть ли не последнему средству, чтобы ограничить число таких поездок», — отметил Клинцевич.
Сенатор предположил, что киевские власти могут пойти и на ещё более радикальные меры, если тактика шантажа и запугивания не остановит украинцев от посещения России.
«Признание украинца, отправляющегося в Россию за куском хлеба, предателем родины? Украина, на весь мир хвастаясь своим неприятием всего, что связано с советским прошлым, одновременно втихомолку тиражирует его самые неприглядные страницы», — приводит слова сенатора РИА Новости.
«Нет нормальных условий для граждан»
Подобные заявления вызваны неспособностью администрации Порошенко создать приемлемые условия для жизни украинцев в их собственном государстве, считает руководитель Центра исследований стран ближнего зарубежья Российского института стратегических исследований (РИСИ) Оксана Петровская.
Петровская также предположила, что подобные заявления делаются для того, чтобы направить миллионы украинцев, работающих в России, в Европу.
«В настоящее время в России работают около 2—3 млн украинцев. Киевские власти хотят перенаправить этот поток в Европу, поскольку страна взяла европейский курс развития», — заключила Петровская.
Напомним, в середине декабря 2017 года украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что власти страны рассматривают вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Окончательное решение будет принято в 2018 году.
«Есть две составляющие — грузовая и пассажирская. Из пассажирского у нас есть единственный российский поезд, курсирующий по направлению Кишинёв — Москва, и несколько украинских, следующих на Москву. После анализа, проведённого «Укрзализныцей» (ПАО «Украинская железная дорога». — RT), мы будем готовы принять правительственное решение соответствующего характера», — заявил тогда министр.
Кроме того, Омелян заметил, что прекращено может быть и автобусное сообщение с Россией. По его словам, родственники граждан Украины, живущие в России, должны приезжать к ним, а не наоборот.
«Но опять же пусть они приезжают на Украину, возвращаются на Украину… Мы будем вести разговор, безусловно, и с автобусными перевозчиками, которые организуют много рейсов в ту сторону. Нам необходимо убедить украинских граждан, что в Россию ездить нечего», — подытожил глава украинского ведомства.
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