Агония украинской экономики • 253 • Украина



Киев продолжает «национализировать» предприятия



Экономика Украины находится в откровенно плачевном состоянии. Практически половина бюджета страны уходит на обслуживание внешних займов. Международные финансовые организации, как правительственные, так и неправительственные, готовы дать деньги исключительно на кабальных условиях. Но деньги нужны, так как путь в Европу открыт только через серию реформ, которые нужно реализовать уже в ближайшее время. Где взять финансы?



Несомненно, никто не ожидал от Зеленского, вроде как интеллигентного человека, руководителя новой формации, обещавшего строить свою политику исключительно при помощи дипломатических инструментов, что через несколько лет своего правления он превратится в откровенного гопника.



Первый посыл, заключавшийся в закрытии ряда «оппозиционных» телевизионных каналов, не вызвал ни у кого опасения, так как большинство очевидцев данного события решили, что Зеленский начал войну за информационное пространство. Но когда за этим нехитрым и поддержанным многими мероприятием последовали аресты не только имущества «агентов российского влияния», но также и коммерческих структур, которые кто-то посчитал «аффилированными», все встало на свои места. Украина как-то топорно «отжала» довольно серьезный объект, именуемый в народе «труба Медведчука», запустив тем самым целую череду событий, которые весьма условно можно назвать «национализацией».



Пересмотр итогов «Харьковских соглашений», инициированный 11 марта в ходе очередного заседания Совета национальной безопасности и обороны, поставил в очередь на национализацию имущество таких олигархов как Ринат Ахметов, Давид Жвания, Николай Злочевский и Игорь Палица. Сегодня они еще находятся в относительной безопасности, но уже завтра СБУ, которой поручили провести проверку по данному вопросу, может прийти к выводу, что в действиях лиц, поставивших подписи под соглашением, содержатся признаки такого серьезного преступления как «государственная измена». Если события будут развиваться именно по такой схеме, то итог очевиден – было ваше, стало наше.



Следующим объектом, который так же пытаются вернуть «гопническим наскоком», стало некогда украинское оборонное предприятие "Мотор Сич", еще в 2019 году перешедшее под контроль КНР. Буквально на днях Шевченковский райсуд Киева наложил арест на имущество и 100% акций украинского завода "Мотор Сич", который специализируется на производстве авиационных двигателей. Подход банальный – СБУ инициировала сразу два расследования. Первое дело касается «диверсионной и подрывной деятельности в пользу Москвы», второе – нарушения норм приватизации и незаконной концентрации акций.



Если «Харьковские соглашения» и история с переходом в частные руки топливопровода, приписанного Медведчуку – это «преданья старины глубокой», то с заводом «Мотор Сич» все вообще обстоит довольно комично. Все дело в том, что продажа акций китайцам происходила совсем недавно, в конце 2019 года, и Зеленский просто не мог не знать о том, что у Украины «уводят стратегически важное оборонное предприятие».



«Я мог закрыть завод, мог сократить работников… Но мы решили найти инвестора», – пояснил в тот момент суть сделки руководитель предприятия Вячеслав Богуслаев, который также уточнил, что китайских инвесторов им «подсказали». В те времена завод стоял перед выбором – продажа или закрытие, и всех, в том числе и руководство Украины, подобный выход из ситуации устраивал. Теперь, когда китайцы вложили в «Мотор Сич» более $100 млн и завод фактически ожил, официальный Киев усомнился в законности сделки, инициатором которой сам и выступал в свое время. Нет, конечно, официальные лица настаивают на том, что все убытки инвесторам будут компенсированы, но верится в это с трудом. Денег в бюджете этого государства на подобные цели просто нет и не будет.



Трубы, заводы, телеканалы, имущество «агентов Кремля» – это далеко не всё, на что положило свой глаз руководство Украины. 19 марта, в ходе очередного заседания, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о введении санкций против 19 компаний, которые используют украинские недра. Об этом заявил секретарь ведомства Алексей Данилов в ходе брифинга. Данные компании, имущество которых, скорее всего, тоже национализируют в ближайшее время, якобы имеют отношение к предпринимателю Павлу Фуксу, которого обвиняют в «противоестественной» близости к Москве.



Подобная политика, проводимая Киевом абсолютно осознанно, говорит, прежде всего, о том, что национальная экономика Украины впала в агонию. Особенно абсурдно выглядят действия киевских властей на фоне обещаний Зеленского создать в стране «привлекательный инвестиционный климат». Сегодня в украинскую экономику вкладывать свои средства не хотят даже украинские предприниматели, не говоря уже о представителях иностранных государств и компаний. Высока вероятность того, что после вливания средств в «национальную экономику» тебя признают либо участником «коррупционной схемы», либо «агентом Кремля».

Экономика Украины находится в откровенно плачевном состоянии. Практически половина бюджета страны уходит на обслуживание внешних займов. Международные финансовые организации, как правительственные, так и неправительственные, готовы дать деньги исключительно на кабальных условиях. Но деньги нужны, так как путь в Европу открыт только через серию реформ, которые нужно реализовать уже в ближайшее время. Где взять финансы?Несомненно, никто не ожидал от Зеленского, вроде как интеллигентного человека, руководителя новой формации, обещавшего строить свою политику исключительно при помощи дипломатических инструментов, что через несколько лет своего правления он превратится в откровенного гопника.Первый посыл, заключавшийся в закрытии ряда «оппозиционных» телевизионных каналов, не вызвал ни у кого опасения, так как большинство очевидцев данного события решили, что Зеленский начал войну за информационное пространство. Но когда за этим нехитрым и поддержанным многими мероприятием последовали аресты не только имущества «агентов российского влияния», но также и коммерческих структур, которые кто-то посчитал «аффилированными», все встало на свои места. Украина как-то топорно «отжала» довольно серьезный объект, именуемый в народе «труба Медведчука», запустив тем самым целую череду событий, которые весьма условно можно назвать «национализацией».Пересмотр итогов «Харьковских соглашений», инициированный 11 марта в ходе очередного заседания Совета национальной безопасности и обороны, поставил в очередь на национализацию имущество таких олигархов как Ринат Ахметов, Давид Жвания, Николай Злочевский и Игорь Палица. Сегодня они еще находятся в относительной безопасности, но уже завтра СБУ, которой поручили провести проверку по данному вопросу, может прийти к выводу, что в действиях лиц, поставивших подписи под соглашением, содержатся признаки такого серьезного преступления как «государственная измена». Если события будут развиваться именно по такой схеме, то итог очевиден – было ваше, стало наше.Следующим объектом, который так же пытаются вернуть «гопническим наскоком», стало некогда украинское оборонное предприятие "Мотор Сич", еще в 2019 году перешедшее под контроль КНР. Буквально на днях Шевченковский райсуд Киева наложил арест на имущество и 100% акций украинского завода "Мотор Сич", который специализируется на производстве авиационных двигателей. Подход банальный – СБУ инициировала сразу два расследования. Первое дело касается «диверсионной и подрывной деятельности в пользу Москвы», второе – нарушения норм приватизации и незаконной концентрации акций.Если «Харьковские соглашения» и история с переходом в частные руки топливопровода, приписанного Медведчуку – это «преданья старины глубокой», то с заводом «Мотор Сич» все вообще обстоит довольно комично. Все дело в том, что продажа акций китайцам происходила совсем недавно, в конце 2019 года, и Зеленский просто не мог не знать о том, что у Украины «уводят стратегически важное оборонное предприятие».«Я мог закрыть завод, мог сократить работников… Но мы решили найти инвестора», – пояснил в тот момент суть сделки руководитель предприятия Вячеслав Богуслаев, который также уточнил, что китайских инвесторов им «подсказали». В те времена завод стоял перед выбором – продажа или закрытие, и всех, в том числе и руководство Украины, подобный выход из ситуации устраивал. Теперь, когда китайцы вложили в «Мотор Сич» более $100 млн и завод фактически ожил, официальный Киев усомнился в законности сделки, инициатором которой сам и выступал в свое время. Нет, конечно, официальные лица настаивают на том, что все убытки инвесторам будут компенсированы, но верится в это с трудом. Денег в бюджете этого государства на подобные цели просто нет и не будет.Трубы, заводы, телеканалы, имущество «агентов Кремля» – это далеко не всё, на что положило свой глаз руководство Украины. 19 марта, в ходе очередного заседания, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о введении санкций против 19 компаний, которые используют украинские недра. Об этом заявил секретарь ведомства Алексей Данилов в ходе брифинга. Данные компании, имущество которых, скорее всего, тоже национализируют в ближайшее время, якобы имеют отношение к предпринимателю Павлу Фуксу, которого обвиняют в «противоестественной» близости к Москве.Подобная политика, проводимая Киевом абсолютно осознанно, говорит, прежде всего, о том, что национальная экономика Украины впала в агонию. Особенно абсурдно выглядят действия киевских властей на фоне обещаний Зеленского создать в стране «привлекательный инвестиционный климат». Сегодня в украинскую экономику вкладывать свои средства не хотят даже украинские предприниматели, не говоря уже о представителях иностранных государств и компаний. Высока вероятность того, что после вливания средств в «национальную экономику» тебя признают либо участником «коррупционной схемы», либо «агентом Кремля». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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