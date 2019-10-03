Агония русской школы • 115 • Аналитика Сила правительства держится на невежестве народа, и оно знает это и потому всегда будет бороться против просвещения.

Л. Н. Толстой









Уже четверть века в России убивают русское образование. Очевидно, что «реформы» своего достигли – русская школа в агонии. Коммерциализация общества и культуры (полная победа западного общества «золотого тельца») плюс навязываемая западная «демократизация» и «либерализация» школы привели к тотальной деградации системы образования.





Школьники СССР, 1954 г.



Достаточно почитать самые звучные новости из школьной жизни за один день, 24 сентября 2019 г.: в Кирове предотвратили массовое убийство в школе; в Ленинградской области школьник систематически несколько лет подряд избивает одноклассников, а руководство школы и родители ничего не могут с этим поделать.



Гитлер и русская школа

Советскую школу как основу советского государства и народа пытались уничтожить гитлеровцы. Военно-политическая верхушка Третьего рейха отлично понимала значение русской школы. Без уничтожения образования нельзя было уничтожить русскую (советскую) государственность и превратить народ в унтерменшев-недочеловеков.



Возьмём выдержки из стенографической записи высказываний Гитлера по книге В.И. Дашичева «Банкротство стратегии германского фашизма: исторические очерки, документы, материалы» (М.: Наука, 1973). Адольф Гитлер, март 1942 г.:

«Прежде всего не следует отпускать в восточные области немецких школьных учителей. Иначе мы потеряем не только детей, но и родителей. Потеряем весь народ. Ибо то, что мы вдолбим им в голову, не пойдет им впрок. Идеально было бы научить их понимать лишь язык знаков и сигналов. По радио бы населению преподносилось то, что для него приемлемо: музыка без всяких ограничений. Но ни в коем случае нельзя допускать их к умственной работе. Мы действительно не можем допустить никакой печатной продукции».



Гитлер, апрель 1942 г.:

«Если русские, украинцы, киргизы и прочие научатся читать и писать, нам это только повредит. Ибо подобные навыки дали бы возможность самым способным из них получить определенные знания в области истории и, следовательно, прийти к размышлениям политического свойства, острие которых было бы неизбежно направлено против нас. …разумнее установить в каждой деревне громкоговоритель, чтобы таким путем информировать людей о новостях и дать им пищу для разговоров; это лучше, чем допустить их к самостоятельному изучению политических, научных и т. п. сведений. И пусть никому не приходит в голову передавать покоренным народам по радио сведения из их прежней истории. Передавать следует музыку и еще раз музыку! Ибо веселая музыка способствует прилежной работе. А если люди смогут побольше плясать, то и это… должно приветствоваться».



Таким образом, немецкие оккупанты хотели оставить советскому народу только музыку без всяких ограничений, танцы и развлечения. Умственная работа, политические, научные и другие знания, математика и история были исключены.



Разрушение основ

В 1920-е годы, после революции 1917 г. и падения Российской империи, в советской России также много «экспериментировали» и «перестраивали» школу, искали её новое лицо, отличное от периода царизма. Дело дошло до отмены традиционных истории, географии и литературы, из курса образования изъяли Александра Невского и Дмитрия Донского, Ивана Грозного и Александра III, Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, Фёдора Достоевского и Льва Толстого. Однако в 30-е годы, при сталинской «реакции», когда встала задача индустриализации в аграрно-крестьянской стране, создания передовых науки и образования, обеспечения обороноспособности и рывка в будущее СССР, сразу вспомнили опыт царских гимназий, классического образования Российской империи. Стали использовать программы и учебники классово чуждого режима. Только школа стала массовой, обучение — всеобщим.



Результат был великолепным! Советская школа стала лучшей в мире! В 1960-е годы Д. Кеннеди сказал:

«Советское образование лучшее в мире. СССР выиграл космическую гонку за школьной партой».





В выводах Аналитической записки НАТО об образовании в СССР (1959 г.) есть такие мысли:

«Государства, самостоятельно соревнующиеся с СССР, впустую растрачивают свои силы и ресурсы в попытках, обреченных на провал. Если невозможно постоянно изобретать методы, превосходящие методы СССР, стоит всерьез задуматься над заимствованием и адаптацией советских методов».



Во времена хрущевской «перестройки» и позднее советская школа многое потеряла. В частности, была снята ответственность ученика за учёбу и учителей обязали положительно оценивать «труд» бездельников и тунеядцев. Однако, несмотря на все ошибки, советская школа всё равно оставалась одной из лучших в мире (или даже лучшей, смотря как оценивать). Она создавала в стране и народе мощный созидательный, научный и воспитательный фундамент. Так, по данным ЮНЕСКО, в 1991 году (год гибели советской империи) Россия занимала 3-е место в мировом рейтинге по уровню образования.



Затем до русской школы добрались «реформаторы» и «оптимизаторы» — разрушители. Началось «реформирование» образования. Ввели Болонскую систему, Единый госэкзамен, Основной государственный экзамен, Всероссийскую проверочную работу (ВПР), «игровые» элементы и пр. Резко сократились часы базовых предметов, при этом появилась куча ненужных, вспомогательных, ломающих, калечащих общую систему. В частности, усиление этнокультурных компонентов в национальных республиках (язык, история, культура), преподавание религии в школе, половое воспитание, психология, семьеведение и т. д. При этом размывание базовой программы постоянно усиливается. Теперь мы по уровню образования в третьем десятке и деградация продолжается!



Повысив статус выпускного экзамена в школе до уровня вступительного экзамена в высшее учебное заведение, «реформаторы» нанесли сразу два мощных удара. Во-первых, учителю отказали в доверии. Теперь полунищие учителя, оказывается, стали «главными коррупционерами» в стране (им уже конфеты и цветы запретили). Учителя были сломаны, программу стали выполнять формально и теперь просто «натаскивают» учащихся на сдачу госэкзамена, ВПР, так как от итогов многое зависит не только для учеников, но и для учителей. Во-вторых, для учеников и их родителей теперь главное в процессе образования то, что будет на итоговом экзамене, а не систематическое изучение основ базовых предметов. Не получение учениками фундаментальных знаний, не формирование у них понятийного мышления, не развитие учащихся и приучение их к систематическому умственному труду. Итоги разрушительны, уровень базовых знаний абитуриентов упал катастрофически. Уровень вузов автоматически упал до основной массы слабо подготовленных в средней школе студентов.



Таким образом, по воле либеральной прозападной «элиты», «реформаторов» произошла резкая деградация и дебилизация подрастающих поколений. Очень скоро последние остатки советской школы будут окончательно убиты, и мы по уровню образования и развитию массовой школы (у «элиты» свои школы и заграница) опустимся до уровня бывших колоний Запада в Африке. А крах образования – это крах нации. Крах науки, системы подготовки кадров для промышленности и оборонки. Очень скоро страна встанет перед задачей ликвидации безграмотности, как большевики после революции и смуты.



Победа «демократии» и «толерантности» в школе

Помнится, раньше, когда смотрели западные фильмы о школе, удивлялись тамошнему уровню насилия и распущенности. Торговля наркотиками, воровство, грабежи, секс и драки — вот то, чем занимаются ученики вместо учёбы. Отличный фильм на эту тему — «Директор» с Д. Белуши в главной роли (1987 г.), где герой борется с молодежной бандой. Или «Только сильнейшие» (1993 г.) с М. Дакаскосом в главной роли. Здесь бывший солдат становится преподавателем в своей бывшей школе и пытается спасти трудных детей от насилия и наркотиков с помощью изучения боевых искусств (бразильская капоэйра). Также он сталкивается с наркомафией, имеющей позиции в школе. Борьба за Ближний Восток. США «отдают» Сирию России?



Раньше удивление вызывали бойни, массовые убийства в американских школах. Однако прошло не так много времени, и эти же явления становятся обычными явлениями и в наших школах. В январе 2018 г. в столице Бурятии Улан-Удэ ученик 9-го класса ворвался в учебное заведение с топором и «коктейлем Молотова», ранил несколько человек. В этом же месяце два подростка с ножами атаковали школу в Перми, 15 человек пострадало. В октябре 2018 года произошло массовое убийство в Керченском политехническом колледже (21 человек погиб, 67 пострадали). В мае 2019 г. школьник с топором напал на школу в Вольске (Саратовская область). И такие ЧП становятся уже нормой. Господствует распущенность и вседозволенность. Происходят нападения учеников на учеников, учеников на учителей. Даже убийства, не говоря уж о изнасилованиях и избиениях. Учащиеся, пользуясь беззащитностью и бессилием преподавателей, руководства школы в новых «демократических» условиях, победы полной «толерантности» и гуманности», ругаются матом, издеваются над взрослыми и более слабыми учениками.



«Демократизаторы» в 1990—2000-е годы внедрили культ «прав ребенка» и перевернули прежние устоявшиеся понятия о справедливости и правах с ног на голову. Затем подключился и «цифровой мир», когда у лиц, которые считают себя обиженными, появилась возможность снимать вырванные из контекста ролики и запускать их в социальные сети. А затем «правозащитники» и «блогеры» подольют керосина в огонь, сделают из мухи слона. Раньше учителя или директор могли быстро поставить на место начинающего хулигана (возможно, и преступника) простым окриком, постановкой в угол, подзатыльником или указкой, а затем пакостнику досталось бы ещё и дома. Негласно это было нормой традиционного общества и защищало его от большего зла. Также имелся целый ряд продуманных и проверенных инструментов борьбы с такими явлениями, как вызов в школу родителей, направление писем по месту работы родителей, отчисление из школы, детские комнаты милиции, спецшколы для трудновоспитуемых и пр.



Теперь всё наоборот. Под давлением западных правозащитных организаций на постсоветском пространстве проведена тотальная «либерализация». Созданы буквально тоталитарные методы защиты прав ребенка. За попытку остановить хулигана учителя подвернут всяческому очернению и выгонят из школы, а то ещё и заведут уголовное дело, а на родителя, который попробует реализовать своё право на воспитание дома, натравят ювенальную юстицию, а ребенка отнимут.



В итоге руководство школ, учителя, главврачи и начальники районных отделов полиции и многие родители отстранились от первичных мер по профилактике распущенности, пакостничества и хулиганства, которые очень часто ведут и тяжелым уголовным преступлениям, воровству, насилию. Учителя, директора и другие должностные лица стали «отписываться». Избегать любых неоднозначных, потенциально опасных ситуаций. Теперь учителей по западным методикам учат «искать подход к ребенку». Созданы должности социальных педагогов и психологов, чтобы «найти подход». Однако нельзя только добром перевоспитать уже испорченных людей. Обычная педагогика эту задачу решить в принципе не может. Это невозможно.



Из-за роста насилия в обществе школы уже напоминают тюрьмы. Заборы, камеры, охрана и пропускной режим. Но толку от этого мало. Только напоминание о резком падении качества жизни и безопасности в России по сравнению с советской цивилизацией.



Что мы получили на выходе? Полный слом дисциплины и порядка в школе. Распущенность, вседозволенность и возможность отлынивать от учёбы. Мат, табакокурение и пьянство подростков. Старшие дети избивают младших, ругаются матом, посылают учителей «идти лесом». Постоянные сюжеты в СМИ о избиениях, насилии, уже и убийствах в школах. С учётом общей деградации общества в школах всё больше психически больных детей. А управы на них нет. Эффективной юридической защиты от «трудных подростков» нет. Полиция до 14 лет (чаще всего до 16) вообще ничего не может сделать. Психиатры признают их вменяемыми и отправят обратно в школу. Учителя закрывают глаза. Руководство школ не может отчислить «паршивую овцу» из школы. Родители сваливают на школу, мол, им за это платят, пусть воспитывают. Говорят, русские плохо работают. А вы не пробовали им платить больше?



Нет порядка в школе, нет и нормального процесса обучения. На выходе тотальная дебилизация и деградация школьников, а затем и общества.



Что делать

Фундаментальная причина разрушения русской школы — это господство либеральной, прозападной идеологии в России. Тотальная коммерциализация русского общества и культуры. Наша страна стала частью западного мира "золотого тельца" — общества потребления, которое ведет к саморазрушению и гибели всей планеты и человечества. Чтобы остановить этот процесс, необходимо вернуться на самобытный путь развития русской цивилизации. С господством этики совести и социальной справедливости.



Не надо изобретать велосипед, необходимо вернуться к классической русской (советской) школе. Взять советские методики, программы и учебники, адаптировать их к современности. Советская школа была лучшей в мире. Использовать этот фундамент для создания общества созидателей и творцов, а не рабов «цифрового концлагеря», как сейчас. Также необходимо восстановить порядок и дисциплину в школах, покончить с «толерантностью» к бездельникам, хулиганам и малолетним преступникам.



Уже четверть века в России убивают русское образование. Очевидно, что «реформы» своего достигли – русская школа в агонии. Коммерциализация общества и культуры (полная победа западного общества «золотого тельца») плюс навязываемая западная «демократизация» и «либерализация» школы привели к тотальной деградации системы образования.Школьники СССР, 1954 г.Достаточно почитать самые звучные новости из школьной жизни за один день, 24 сентября 2019 г.: в Кирове предотвратили массовое убийство в школе; в Ленинградской области школьник систематически несколько лет подряд избивает одноклассников, а руководство школы и родители ничего не могут с этим поделать.Советскую школу как основу советского государства и народа пытались уничтожить гитлеровцы. Военно-политическая верхушка Третьего рейха отлично понимала значение русской школы. Без уничтожения образования нельзя было уничтожить русскую (советскую) государственность и превратить народ в унтерменшев-недочеловеков.Возьмём выдержки из стенографической записи высказываний Гитлера по книге В.И. Дашичева «Банкротство стратегии германского фашизма: исторические очерки, документы, материалы» (М.: Наука, 1973). Адольф Гитлер, март 1942 г.:Гитлер, апрель 1942 г.:Таким образом, немецкие оккупанты хотели оставить советскому народу только музыку без всяких ограничений, танцы и развлечения. Умственная работа, политические, научные и другие знания, математика и история были исключены.В 1920-е годы, после революции 1917 г. и падения Российской империи, в советской России также много «экспериментировали» и «перестраивали» школу, искали её новое лицо, отличное от периода царизма. Дело дошло до отмены традиционных истории, географии и литературы, из курса образования изъяли Александра Невского и Дмитрия Донского, Ивана Грозного и Александра III, Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, Фёдора Достоевского и Льва Толстого. Однако в 30-е годы, при сталинской «реакции», когда встала задача индустриализации в аграрно-крестьянской стране, создания передовых науки и образования, обеспечения обороноспособности и рывка в будущее СССР, сразу вспомнили опыт царских гимназий, классического образования Российской империи. Стали использовать программы и учебники классово чуждого режима. Только школа стала массовой, обучение — всеобщим.Результат был великолепным! Советская школа стала лучшей в мире! В 1960-е годы Д. Кеннеди сказал:В выводах Аналитической записки НАТО об образовании в СССР (1959 г.) есть такие мысли:Во времена хрущевской «перестройки» и позднее советская школа многое потеряла. В частности, была снята ответственность ученика за учёбу и учителей обязали положительно оценивать «труд» бездельников и тунеядцев. Однако, несмотря на все ошибки, советская школа всё равно оставалась одной из лучших в мире (или даже лучшей, смотря как оценивать). Она создавала в стране и народе мощный созидательный, научный и воспитательный фундамент. Так, по данным ЮНЕСКО, в 1991 году (год гибели советской империи) Россия занимала 3-е место в мировом рейтинге по уровню образования.Затем до русской школы добрались «реформаторы» и «оптимизаторы» — разрушители. Началось «реформирование» образования. Ввели Болонскую систему, Единый госэкзамен, Основной государственный экзамен, Всероссийскую проверочную работу (ВПР), «игровые» элементы и пр. Резко сократились часы базовых предметов, при этом появилась куча ненужных, вспомогательных, ломающих, калечащих общую систему. В частности, усиление этнокультурных компонентов в национальных республиках (язык, история, культура), преподавание религии в школе, половое воспитание, психология, семьеведение и т. д. При этом размывание базовой программы постоянно усиливается. Теперь мы по уровню образования в третьем десятке и деградация продолжается!Повысив статус выпускного экзамена в школе до уровня вступительного экзамена в высшее учебное заведение, «реформаторы» нанесли сразу два мощных удара. Во-первых, учителю отказали в доверии. Теперь полунищие учителя, оказывается, стали «главными коррупционерами» в стране (им уже конфеты и цветы запретили). Учителя были сломаны, программу стали выполнять формально и теперь просто «натаскивают» учащихся на сдачу госэкзамена, ВПР, так как от итогов многое зависит не только для учеников, но и для учителей. Во-вторых, для учеников и их родителей теперь главное в процессе образования то, что будет на итоговом экзамене, а не систематическое изучение основ базовых предметов. Не получение учениками фундаментальных знаний, не формирование у них понятийного мышления, не развитие учащихся и приучение их к систематическому умственному труду. Итоги разрушительны, уровень базовых знаний абитуриентов упал катастрофически. Уровень вузов автоматически упал до основной массы слабо подготовленных в средней школе студентов.Таким образом, по воле либеральной прозападной «элиты», «реформаторов» произошла резкая деградация и дебилизация подрастающих поколений. Очень скоро последние остатки советской школы будут окончательно убиты, и мы по уровню образования и развитию массовой школы (у «элиты» свои школы и заграница) опустимся до уровня бывших колоний Запада в Африке. А крах образования – это крах нации. Крах науки, системы подготовки кадров для промышленности и оборонки. Очень скоро страна встанет перед задачей ликвидации безграмотности, как большевики после революции и смуты.Помнится, раньше, когда смотрели западные фильмы о школе, удивлялись тамошнему уровню насилия и распущенности. Торговля наркотиками, воровство, грабежи, секс и драки — вот то, чем занимаются ученики вместо учёбы. Отличный фильм на эту тему — «Директор» с Д. Белуши в главной роли (1987 г.), где герой борется с молодежной бандой. Или «Только сильнейшие» (1993 г.) с М. Дакаскосом в главной роли. Здесь бывший солдат становится преподавателем в своей бывшей школе и пытается спасти трудных детей от насилия и наркотиков с помощью изучения боевых искусств (бразильская капоэйра). Также он сталкивается с наркомафией, имеющей позиции в школе.Раньше удивление вызывали бойни, массовые убийства в американских школах. Однако прошло не так много времени, и эти же явления становятся обычными явлениями и в наших школах. В январе 2018 г. в столице Бурятии Улан-Удэ ученик 9-го класса ворвался в учебное заведение с топором и «коктейлем Молотова», ранил несколько человек. В этом же месяце два подростка с ножами атаковали школу в Перми, 15 человек пострадало. В октябре 2018 года произошло массовое убийство в Керченском политехническом колледже (21 человек погиб, 67 пострадали). В мае 2019 г. школьник с топором напал на школу в Вольске (Саратовская область). И такие ЧП становятся уже нормой. Господствует распущенность и вседозволенность. Происходят нападения учеников на учеников, учеников на учителей. Даже убийства, не говоря уж о изнасилованиях и избиениях. Учащиеся, пользуясь беззащитностью и бессилием преподавателей, руководства школы в новых «демократических» условиях, победы полной «толерантности» и гуманности», ругаются матом, издеваются над взрослыми и более слабыми учениками.«Демократизаторы» в 1990—2000-е годы внедрили культ «прав ребенка» и перевернули прежние устоявшиеся понятия о справедливости и правах с ног на голову. Затем подключился и «цифровой мир», когда у лиц, которые считают себя обиженными, появилась возможность снимать вырванные из контекста ролики и запускать их в социальные сети. А затем «правозащитники» и «блогеры» подольют керосина в огонь, сделают из мухи слона. Раньше учителя или директор могли быстро поставить на место начинающего хулигана (возможно, и преступника) простым окриком, постановкой в угол, подзатыльником или указкой, а затем пакостнику досталось бы ещё и дома. Негласно это было нормой традиционного общества и защищало его от большего зла. Также имелся целый ряд продуманных и проверенных инструментов борьбы с такими явлениями, как вызов в школу родителей, направление писем по месту работы родителей, отчисление из школы, детские комнаты милиции, спецшколы для трудновоспитуемых и пр.Теперь всё наоборот. Под давлением западных правозащитных организаций на постсоветском пространстве проведена тотальная «либерализация». Созданы буквально тоталитарные методы защиты прав ребенка. За попытку остановить хулигана учителя подвернут всяческому очернению и выгонят из школы, а то ещё и заведут уголовное дело, а на родителя, который попробует реализовать своё право на воспитание дома, натравят ювенальную юстицию, а ребенка отнимут.В итоге руководство школ, учителя, главврачи и начальники районных отделов полиции и многие родители отстранились от первичных мер по профилактике распущенности, пакостничества и хулиганства, которые очень часто ведут и тяжелым уголовным преступлениям, воровству, насилию. Учителя, директора и другие должностные лица стали «отписываться». Избегать любых неоднозначных, потенциально опасных ситуаций. Теперь учителей по западным методикам учат «искать подход к ребенку». Созданы должности социальных педагогов и психологов, чтобы «найти подход». Однако нельзя только добром перевоспитать уже испорченных людей. Обычная педагогика эту задачу решить в принципе не может. Это невозможно.Из-за роста насилия в обществе школы уже напоминают тюрьмы. Заборы, камеры, охрана и пропускной режим. Но толку от этого мало. Только напоминание о резком падении качества жизни и безопасности в России по сравнению с советской цивилизацией.Что мы получили на выходе? Полный слом дисциплины и порядка в школе. Распущенность, вседозволенность и возможность отлынивать от учёбы. Мат, табакокурение и пьянство подростков. Старшие дети избивают младших, ругаются матом, посылают учителей «идти лесом». Постоянные сюжеты в СМИ о избиениях, насилии, уже и убийствах в школах. С учётом общей деградации общества в школах всё больше психически больных детей. А управы на них нет. Эффективной юридической защиты от «трудных подростков» нет. Полиция до 14 лет (чаще всего до 16) вообще ничего не может сделать. Психиатры признают их вменяемыми и отправят обратно в школу. Учителя закрывают глаза. Руководство школ не может отчислить «паршивую овцу» из школы. Родители сваливают на школу, мол, им за это платят, пусть воспитывают.Нет порядка в школе, нет и нормального процесса обучения. На выходе тотальная дебилизация и деградация школьников, а затем и общества.Фундаментальная причина разрушения русской школы — это господство либеральной, прозападной идеологии в России. Тотальная коммерциализация русского общества и культуры. Наша страна стала частью западного мира "золотого тельца" — общества потребления, которое ведет к саморазрушению и гибели всей планеты и человечества. Чтобы остановить этот процесс, необходимо вернуться на самобытный путь развития русской цивилизации. С господством этики совести и социальной справедливости.Не надо изобретать велосипед, необходимо вернуться к классической русской (советской) школе. Взять советские методики, программы и учебники, адаптировать их к современности. Советская школа была лучшей в мире. Использовать этот фундамент для создания общества созидателей и творцов, а не рабов «цифрового концлагеря», как сейчас. Также необходимо восстановить порядок и дисциплину в школах, покончить с «толерантностью» к бездельникам, хулиганам и малолетним преступникам. Самсонов Александр Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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