Агитирующей за оппозиционеров Собчак показали могилы их "подписантов"

По утверждению Собчак, созданная властями система муниципальных фильтров и сбора подписей предназначена для того, чтобы никто из оппозиционеров не прошел во власть. "Прямо классический сюжет "голодных игр" или "бегущий по лезвию", - заявляет она.

Однако, по ее словам, сейчас появились "супергерои", которые все равно прорвались через барьер, и теперь в их подписные листы "просто вносят ошибки", заявляет она. "Почему просто их не пустить?" – задается она вопросом, напирая на то, что "власть ослабляет сама себя, уничтожая реальную конкуренцию".

Канал Twitter "Выпускайте Кракена" приводит фото Николая Корявцева и Михаила Тихомирова, "поставивших подписи" за оппозиционных Дмитрия Клочкова и Александра Соловьёва. В подписных листах у первого фигурирует дата рождения 1954, у второго – 1974. Как ни странно, именно эти даты стоят и на могильных табличках на соседнем фото.

"У меня все", - пишет автор.