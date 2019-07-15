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Агитирующей за оппозиционеров Собчак показали могилы их "подписантов"
15 июля 2019, 12:24 • 161 • Политика
Телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак выступила в своем Instagram с возмущенным заявлением по поводу ситуации в Москве, где в минувшие выходные провалившиеся на выборах в Мосгордуму оппозиционеры устроили акцию протеста. Однако пользователи Twitter распространяют красноречивые фотографии подписных листов и могил, у которых совпадают не только ФИО, но и годы рождения.
По утверждению Собчак, созданная властями система муниципальных фильтров и сбора подписей предназначена для того, чтобы никто из оппозиционеров не прошел во власть. "Прямо классический сюжет "голодных игр" или "бегущий по лезвию", - заявляет она.
Однако, по ее словам, сейчас появились "супергерои", которые все равно прорвались через барьер, и теперь в их подписные листы "просто вносят ошибки", заявляет она. "Почему просто их не пустить?" – задается она вопросом, напирая на то, что "власть ослабляет сама себя, уничтожая реальную конкуренцию".
Канал Twitter "Выпускайте Кракена" приводит фото Николая Корявцева и Михаила Тихомирова, "поставивших подписи" за оппозиционных Дмитрия Клочкова и Александра Соловьёва. В подписных листах у первого фигурирует дата рождения 1954, у второго – 1974. Как ни странно, именно эти даты стоят и на могильных табличках на соседнем фото.
"У меня все", - пишет автор.
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