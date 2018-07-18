Агитация за дальнейшее расширение НАТО на восток набирает силу

В Вашингтоне призвали пристегнуть Грузию и Украину к НАТО, невзирая на территориальные притязания этих стран

В Вашингтоне на слушаниях Хельсинкской комиссии на тему «Оккупация Грузии Россией и эрозия мирового порядка» американские сенаторы и эксперты Атлантического совета (Atlantic Council) и фонда «Наследие» (Heritage Foundation) предложили предоставить Грузии и Украине перспективы полноправного членства в НАТО, невзирая на существующие у этих стран территориальные притязания – на Южную Осетию и Абхазию в случае с Грузией, на Крым и Донбасс в случае с Украиной.

В таком случае пресловутая ст. 5 устава НАТО о коллективной обороне была бы распространена на Грузию и Украину. Участники слушаний заявили, что пора кончать с нерешительной политикой НАТО образца Бухарестского саммита 2008 г., когда Грузия и Украина не получили чётких перспектив членства в альянсе и расширение НАТО застопорилось. Мол, если эти республики не принять в НАТО, они будут втянуты в орбиту влияния Кремля.

Участники слушаний объясняют молниеносную реакцию России на агрессию Грузии против Южной Осетии в 2008 году и начало Украиной войны против Донбасса в 2014 году вялостью НАТО. Аналитик Атлантического совета, бывший член Совета национальной безопасности США в администрации президента Дж. Буша-младшего Дэймон Уилсон подчеркнул, что после невнятного саммита НАТО в Бухаресте Западу не удаётся поддерживать целостность и стабильность Европы. Под «целостностью и стабильностью» он понимает полную гегемонию Запада в Восточной Европе.

Атлантический совет и фонд «Наследие» – аналитические структуры, обслуживающие стратегию расширения НАТО на восток и идеологию планетарной гегемонии США. Грузия и Украина нужны в НАТО в качестве плацдарма военного противостояния Россию.

Призывы форсировать втягивание постсоветских республик в сферу ответственности НАТО – это прямая угроза государственной безопасности Российской Федерации. Цель, преследуемая Западом, – раздробить геополитическое пространство постсоветской Евразии на множество враждующих между собой осколков